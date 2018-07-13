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На фестивале в Ярославской области покажут светомузыкальное шоу аэростатов
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На фестивале в Ярославской области покажут светомузыкальное шоу аэростатов 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Световое шоу аэростатов в сопровождении оркестра покажут на фестивале воздухоплавателей «Золотое кольцо России» в Переславском районе Ярославской области. Об этом рассказал ТАСС президент региональной федерации воздухоплавания Дмитрий Корякин.
"В этом году мы подготовили световое шоу аэростатов под классическую музыку в живом исполнении. Оно состоится 21 июля, в рамках фестиваля «Золотое кольцо России». В сумерках аэростаты будут организовано светиться в такт музыке, красивое зрелище", — сказал Корякин.
По его словам, всего в шоу примет участие 15 аэростатов. Разный уровень свечения будет достигаться при помощи горелки. «В определенном режиме она выпускает большое пламя», — уточнил Корякин.
Он также рассказал, что в этом году на фестивале состоится необычная акция — на одном из аэростатов гончар будет работать в процессе полета. «В пятницу, 20 июля, утром гончар будет на гончарном круге создавать горшок прямо в воздухе. Созданный горшок будет подарен кому-то из гостей фестиваля», — поделился Корякин.
Фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» на протяжении 16 лет проходил в Ярославской области. В прошлом году фестиваль собрал около 12 тыс. гостей. В 2018 году мероприятие расширяет географию и откроется в Суздале Владимирской области. Таким образом, организаторы хотят показать связь городов Золотого кольца.
Золотое кольцо России — сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Формат Золотого кольца в 1967 году придумал специальный корреспондент газеты «Советская культура» Юрий Бычков.
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