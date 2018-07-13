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А караван идет: «Северный поток — 2» будет построен несмотря на угрозы США
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А караван идет: «Северный поток — 2» будет построен несмотря на угрозы США 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Газпром уже почти уладил формальности со странами, через территории которых пройдет газопровод.
Президент Америки Дональд Трамп угрожает санкциями компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2». Однако несмотря на возмущенные крики со стороны Вашингтона, Газпром улаживает последние формальности со странами, через которые пройдет газопровод. Уже летом должна начаться прокладка труб, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. И финансирование у этого проекта точно будет стабильное, говорится в статье.
Со странами, на территориях которых будет осуществляться строительство, согласовано порядка 90% маршрута. Концерн нашел решение и по датскому вопросу. (Напомним, Дания выступает против реализации этого проекта). Премьер-министр Дании еще раз хочет обсудить вопрос строительства газпопровода на европейском уровне.
По словам финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, Дания может обсуждать этот вопрос хоть до второго пришествия, от этого уже ничего не зависит. В случае необходимости газопровод протянут в обход Дании, в нейтральных водах. И финансирование этого проекта уже тоже не зависит от санкций, которыми активно угрожает США всем участникам проекта, пишет издание.
По мнению автора статьи, Америка имеет свой интерес навязать Европе собственный сжиженный газ. Впрочем, для ЕС такие покупки невыгодны — американское голубое топливо слишком дорогое, отмечает издание.
Ранее зампред правления Газпрома Алексей Медведев не исключил возможности строительство «Северного потока — 3».
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