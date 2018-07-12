Новая жизнь столичного монорельса

Гуд бай, монорельс, ты порастешь плющом и деревьями за то, что не угодил метрополитену своим низким трафиком. Нерентабельность перевозок — главный аргумент московских властей против легкого метро, соединявшего станцую метро «Тимирязевская» с ВДНХ. Комментирует независимый аналитик Дмитрий Адамидов

Дмитрий Адамидов независимый аналитик «По результатам эксплуатации монорельс не то чтобы не окупался, даже на том уровне, который можно назвать нормальным, как метрополитен, он все-таки приносил гораздо большие убытки с одной поездки. Собянин давно хотел его разобрать, но до какой-то степени транспортные проблемы района он решал».

С монорельсом с самого начала что-то пошло не так. Его построили при Юрии Лужкове в 2004 году, но популярен на старте он не был. Билет на легкий поезд стоил в два раза дороже, чем на метро. Зато его любили туристы. Аттракцион с осмотром останкинской телебашни, Шереметьевского дворца и пруда, Входной арки ВДНХ и скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница».

Трафик получилось поднять, когда монорельс отдали метрополитену, и по нему стали ездить по единому билету метро. Закупили больше поездов, интервалы ожидания стали короче. Транспорт стал востребованным у жителей как минимум четырех районов и у сотрудников телецентра «Останкино» . Очень жаль, если его не станет, говорят жители района «Марфино» Ефим Куц и Анна Ермакова

— Насколько я знаю, сотрудники телецентра плотно пользовались этим видом транспорта, им было удобно добираться до работы. Сейчас они лишатся такой возможности. Во-вторых, этот район считался достаточно тихим, можно было спокойно погулять, а сейчас здесь предлагают сделать очередное движение. Было удобно добираться от «Тимирязевской» до «ВДНХ». Это интересный урбанистический объект, аналогу которому нигде нет. Почему бы не сохранить, это было необычно

— Жалко расставаться с монорельсом. Ребенку очень нравилось. Если Варвара попросит у меня прокатиться на монорельсе как раньше, а я скажу, что он, к сожалению, не работает, то она очень расстроится. Последний раз мы катались зимой. Людей было достаточно. Сидячие места были заполнены все, плюс люди еще стояли. Возможно, он был нерентабельный, но для людей, которым надо добраться от «Тимирязевской» до «ВДНХ» без двух пересадок в метро, он был очень удобен.

Но даже при относительно хорошем трафике метрополитен все еще жаловался, что затраты на поддержку монорельса не окупаются. Судьбу легкой дороги окончательно решило открытие МЦК, соединившего те же ветки метрополитена, в результате чего упал поток пассажиров монорельса. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не понимает, для чего убирать то, что работает и то, что давно стало достопримечательностью города, ради висячих садов:

Юрий Лужков второй мэр Москвы «Не знаю, что они хотят сделать из этого хорошего объекта. Все это мне абсолютно непонятно, зачем ломать то, что работает. У нас и автобусы, троллейбусы и метро не приносят дополнительных дивидендов».

Висячие сады — это тоже достопримечательность, аналогов которой еще нет в России . Такой висячий зеленый парк есть в Нью-Йорке , в Манхэттене на месте старой надземной железной дороги. Парк лучше, чем демонтаж всей конструкции монорельса, считает урбанист, историк архитектуры, автор проекта « Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов:

Айрат Багаутдинов автор проекта «Москва глазами инженера» «Это хорошее вложение в будущее, в людей, в горожан. Если вместо того, чтобы вложить миллионы в демонтаж тех же бетонных эстакад, эти деньги будут вложены в то, чтобы их украсить, чтобы они стали туристической фишкой города, особенно учитывая тот факт, что рядом активно развивается ВДНХ, включившая в свою территорию Останкинский парк, это будет логичным продолжением парковой истории, превращая парк в некое кольцо. Если проект случится, в некотором смысле это будет воплощением планов еще 30-х годов, когда в Москве должно было появиться еще одно парковое кольцо, которое связало бы все парки Москвы, в том числе Тимирязевский лес и Останкинский парк. План практически столетней давности частично воплотится в жизнь. Это было запрограммировано в нашем городе, мне кажется».

Если проект подвесного парка реализуют, фотографии москвичей на фоне поезда монорельса станут историей. «А когда он проезжает мимо Останкинской телебашни — это ожившая футуристическая картинка», — делятся жители района в сети.