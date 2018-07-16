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Подводный город: Волгоград заливают дожди
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Подводный город: Волгоград заливают дожди 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В считанные минуты затопило весь центр города. За день выпала трёх-месячная норма осадков.
Жители затопленного Волгограда выкладывают в социальные сети кадры, судя по которым некоторые пользуясь ситуацией решили освоить серфинг. По крупным магистралям буквально проносятся бурные потоки. Машины глохнут посреди дорог. Во дворах огромные лужи. Вода топит дома и подвалы многоэтажек. Не везде есть электричество.
Вода снаружи автобуса, и внутри. Пассажиры только успевают убирать ноги. Во время движения в салоне даже поднимается небольшая волна. Но потоп на движение автобуса — не влияет. Все точно по расписанию.
Волгоград затопило. Сильнейший ливень за два часа парализовал город. Ливневая канализация не справилась — и потоки воды смыли землю со склонов и откосов. От этого грунт завалил дороги и трамвайные пути. Встал подземный скоростной трамвай — подмыло рельсы, несколько тоннелей оказались под водой. Затоплена часть идущей вдоль Волги рокадной дороги — одной из главных магистралей города. Впрочем, кому то потоп в городе в радость — жители открывают купальный сезон.
Автомобили словно плывут, и гонят волну к тротуарам. Некоторые останавливаются прямо в воде — за секунды полностью затапливает моторный отсек. Дальше — только вплавь. Для жителей города такой разгул стихии стал неожиданностью.
«Чуть было не смыло! Это было очень мощно, даже страшновато реально воды было очень много, » — признается житель Волгограда Александр.
Многие горожане обвиняют в случившемся комунальные службы.
«Ливневка не работает, чуть помощнее и вся улица затапливается водой, » — добавляет горожанин Михаил.
Около ста единиц спецтехники убирают дороги и устраняют последствия мощного ливня. Введен режим чрезвычайной ситуации. Дождем накрыло сразу несколько южных регионов России. Сильные подтопления в Сочи. Из-за ливня движение затруднено на некоторых городских трассах.
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