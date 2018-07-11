США не выделили ни цента пострадавшему населению Сирии, заявил Шойгу

"Заявляя о «светлых» целях и «добрых» намерениях, за последние годы со стороны США в Сирию для реальной помощи обездоленному долгими годами войны мирному населению не было выделено ни цента помощи", — сказал Шойгу.

По его словам, в освобожденной Ракке до сих пор ежедневно на боеприпасах и минах, оставленных после массированных бомбардировок авиацией международной коалиции, гибнут местные жители. «Еженедельно их число измеряется десятками жизней, в том числе детей», — отметил Шойгу.

По его словам, создается впечатление, что основной целью США в Сирии является стремление не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии.

"В подконтрольных США районах уже несколько лет осуществляется подготовка боевиков, которые затем ведут активную борьбу с сирийской правительственной армией и которым поставляются оружие и боеприпасы", — рассказал министр.

Он отметил, что в период борьбы международной коалиции во главе с США против террористических группировок в Сирии территория, подконтрольная террористам, лишь увеличивалась. Цивилизация и светское управление сохранялись лишь в нескольких очагах: в Дамаске , провинции Латакия и частично в Дейр-эз-Зоре, добавил он.

"С другой стороны, после освобождения различных районов и населенных пунктов сирийской правительственной армией не было зафиксировано ни одного инцидента с участием мирных жителей. Эти территории были разминированы, туда были доставлены продовольствие и стройматериалы для скорейшего восстановления мирной жизни", — заключил Шойгу.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>