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Шойгу: Россия готова рассмотреть возможность поставки С-300 в Сирию
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Шойгу: Россия готова рассмотреть возможность поставки С-300 в Сирию 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Факты агрессии против Сирии продемонстрировали необходимость наличия у Дамаска современных средств ПВО, полагает министр обороны России.
После фактов агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии российская сторона готова вернуться к вопросу возможных поставок Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.
Он отметил, что несколько лет назад по просьбе западных партнеров и Израиля, Москва отказалась от поставок комплексов в Сирию, однако сложившаяся ситуация «продемонстрировала необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».
При этом министр подчеркнул, что С-300 является комплексом оборонительного вооружения и не может быть угрозой для чьей-либо национальной безопасности.
«Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения», — сказал Шойгу.
По словам министра, Москва вернется к этому вопросу только после соответствующего обращения Дамаска о поставке данного образца вооружений, которого пока нет.
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