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События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
3,9% (факт)
Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (май)
-1,4%
1,1% (факт)
Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
0,1% (факт)
10:00  Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
10:30  Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
12:40  Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
0,480%
14:20  США — Ежемесячный отчет ОПЕК
15:00  Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
15:30  США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
15:30  США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
17:00  Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
17:00  Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
17:30  США — Запасы сырой нефти
1,245 млн барр
-4,2 млн барр
17:30  США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
-2,113 млн барр
18:15  Канада — Пресс-конференция банка Канады
18:35  Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
19:30  США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
20:00  США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот  2,962%
23:30  США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
ЛУКОЙЛ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 21.06.2018)
75 (9м2016) + 120 (фин) — див-д 2016
85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017
Прайм: последние новости
Регулирование тарифов на мобильную связь опасно для отрасли – "Мегафон" Китайская корпорация намерена построить в Приморье завод по производству судовой стали ФАС продлила для Tele2 срок снижения тарифов в национальном роуминге до 31 августа
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