События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля

МОСКВА , 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)

3,9% (факт)

Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (май)

-1,4%

1,1% (факт)

Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)

0,1% (факт)

10:30 Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

12:40 Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций

0,480%

15:00 Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

15:30 США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)

15:30 США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)

17:00 Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке

17:00 Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике

17:30 США — Запасы сырой нефти

1,245 млн барр

-4,2 млн барр

17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)

-2,113 млн барр

18:15 Канада — Пресс-конференция банка Канады

18:35 Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

19:30 США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

20:00 США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,962%

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

ЛУКОЙЛ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 21.06.2018)

75 (9м2016) + 120 (фин) — див-д 2016

85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017