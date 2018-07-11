События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля 

МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
3,9% (факт)
Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (май)
-1,4%
1,1% (факт)
Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
0,1% (факт)
10:00 Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
10:30 Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
12:40 Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
0,480%
15:00 Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
15:30 США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
15:30 США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
17:00 Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
17:00 Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
17:30 США — Запасы сырой нефти
1,245 млн барр
-4,2 млн барр
17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
-2,113 млн барр
18:15 Канада — Пресс-конференция банка Канады
18:35 Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
19:30 США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
20:00 США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,962%
23:30 США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
ЛУКОЙЛ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 21.06.2018)
75 (9м2016) + 120 (фин) — див-д 2016
85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017