Обзор московских событий в СМИ за 13 июля

«Коммерсантъ». Футбол увел покупателей Во время ЧМ-2018 у интернет-магазинов упал трафик. ссылка

«Коммерсантъ». Подмосковным трассам добавят полос Но ограничат скоростной режим. ссылка

«Известия» . В России появятся молекулярные диетологи Первый МГМУ им. И. Сеченова ввел новую медицинскую специальность. ссылка

«Известия». Минэкономразвития прогнозирует снижение цен в августе Аналитики оценили возможную дефляцию в 0,2%. ссылка

«Известия». Долгое рассмотрение Почему законопроект о гендерном равенстве отклонили 14 лет спустя. ссылка

«Российская газета». Сверяйтесь с расписанием В выходные на железной дороге пройдут масштабные работы. ссылка

«Российская газета». За Матильду — Будут сидеть Московский городской суд подтвердил приговор членам «Христианского государства». ссылка

«Российская газета». Эксперта обвиняют по делу «пьяного мальчика» Закончено расследование и направлено в суд уголовное дело о халатности судмедэкперта Михаила Клейменова , по результатам экспертизы которого в крови шестилетнего мальчика был выявлен алкоголь. ссылка

Московский комсомолец ». Москвичей станут бесплатно прививать от ветрянки Прививки от менингита, ветрянки и ротавирусной инфекции в 2019 г. москвичам будут делать бесплатно. ссылка

«Московский комсомолец». Починить скамейку, вкрутить лампочку: Как волонтеры «Добрых дел» помогают москвичам Общественный штаб Сергея Собянина начал свою работу — уже поступили сотни обращений и наказов. ссылка

РБК Daily ». Среднее образование уйдет с ул. Тверская Министерство просвещения переедет из здания на ул. Тверская в дом, расположенный по соседству с ул. Петровка, д. 38. ссылка

«Труд». Китайский центр с видом на Кремль В столице недалеко от метро «Ботанический сад» завершается строительство делового центра «Парк Хуамин». ссылка

Комсомольская правда ». Что показать иностранцу в Москве: Третьяковка, баня и бутерброд со шпротами Когда приезжают гости, всегда хочется показать все и в лучшем виде. ссылка

«Комсомольская правда». Российские школьники вошли в тройку лучших на международной математической олимпиаде В копилке нашей сборной оказалось пять золотых медалей. ссылка

Московская правда ». Вредные выбросы от автомобилей сократились на 35% за три года Переход на стандарты «Евро-4» и «Евро-5» позволил за три года сократить количество вредных выбросов в Москве. ссылка

«Московская правда». Москва выделит дополнительные средства на закупку вакцин Для столичных поликлиник закупят вакцины, которые не входят в национальный календарь прививок. ссылка

«Московская правда». Отопление в Москве включат в конце сентября Более половины тепловых сетей Москвы уже готовы к отопительному сезону. ссылка

«Московская правда». Завершено благоустройство парка 50-летия Октября Скейт-парк и скалодром, шахматная беседка, 12 спортивных и столько же детских площадок, велопарковки, площадки для выгула собак и Wi-Fi — в парке 50-летия Октября завершилось комплексное благоустройство. ссылка

«Московская правда». Во флагманах «Мои документы» начали работу отделения ГИБДД Специалисты помогут автолюбителям зарегистрировать транспортное средство и получить государственные регистрационные знаки. ссылка

«Московская правда». Выставка «Находки моей улицы» откроется в августе Увидеть артефакты, найденные при реконструкции столичных улиц, москвичи и гости мегаполиса смогут уже в августе. ссылка

«Вечерняя Москва». Началась подготовка к пробной переписи В столичном районе Свиблово пройдет пробная перепись населения. ссылка

«Вечерняя Москва». Капсульный отель открылся в аэропорту Внуково На третьем этаже терминала А, возле зала VIP Lounge расположены 12 капсул. ссылка

«Вечерняя Москва». До конца 2018 г. в Москве откроют 15 новых школ Пять из них появятся в ТиНАО, остальные — в других округах города. ссылка

«Вечерняя Москва». Как менялось городское освещение в течение нескольких веков Количество фонарей в столичных дворах увеличилось на треть по сравнению с 2010 г., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . ссылка

«Вечерняя Москва». Добрые дела волонтеров Волонтеры общественной приемной Сергея Собянина продолжают сбор пожеланий в рамках проекта «Добрые дела». ссылка