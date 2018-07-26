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Московский финансовый форум пройдет 6-7 сентября
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Московский финансовый форум пройдет 6-7 сентября 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Третий по счету Московский финансовый форум в этом году пройдет 6-7 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба форума.
Организаторами мероприятия выступают Минфин и правительство Москвы. Главной темой форума станет «Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений».
В первый день на форуме обсудят меры, которые определят развитие экономики России на ближайшие шесть лет. Ключевой темой дискуссии станут механизмы достижения целевых показателей, обозначенных майским указом президента РФ.
В ходе второго дня форума будут затронуты темы трансформации налогового администрирования, повышения уровня благосостояния населения, системы межбюджетных отношений и современных методов финансирования социальной сферы и другие.
Московский финансовый форум — площадка для профессиональной дискуссии, посвященной вопросам финансово-экономической политики России. Миссия форума заключается в выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики.
В 2017 году в работе форума приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон, глава Сбербанка Герман Греф и другие.
В этом году форум соберет представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, профессионального и научного сообщества, общественных организаций и объединений, а также экспертов в сфере экономики и финансов международного уровня.
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