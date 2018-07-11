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США, Мексика, Гватемала, Гондурас и Сальвадор вместе займутся проблемой нелегалов
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США, Мексика, Гватемала, Гондурас и Сальвадор вместе займутся проблемой нелегалов 

ТАСС 8 часов назад
ТАСС, 11 июля. Власти США, Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора договорились предпринимать совместные действия для борьбы с незаконной миграцией. Об этом сообщил во вторник глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо после встречи со своими латиноамериканскими коллегами и министром внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в Гватемале.
"Мы договорили в первую очередь немедленно и одновременно начать информационную кампанию для того, чтобы убедиться, что те, кто собирается эмигрировать, знали, как на самом деле обстоят дела, и какие варианты, не предусматривающие нарушения закона, у них есть", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты Prensa Libre.
По его словам, они также договорились о других совместных действиях по предотвращению незаконной миграции, которые включают в себя меры «от обмена информацией до совместных операций» по борьбе с преступными группировками, которые за деньги помогают попасть в США.
Нильсен в свою очередь на пресс-конференции заявила, что США «обязуются воссоединить семьи, которые оказались разделены из-за незаконного въезда, и будут работать над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их на родину».
В США произошел скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа.
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