«Алроса» выплатит семье погибшего в Якутии взрывника страховое возмещение

ЯКУТСК , 12 июл — РИА Новости . Родственники погибшего в результате аварии на руднике "Алросы" взрывника получат от компании 2 миллиона рублей страхового возмещения и дополнительную материальную помощь, сообщает ее пресс-служба.

В среду в ходе взрывных работ на шахте принадлежащего «Алросе» рудника «Удачный» в Якутии произошел взрыв, в результате которой погиб мужчина 1976 года рождения. Всего на момент ЧП в шахте находились 174 человека.

"Все сотрудники группы «Алроса» застрахованы по коллективному договору страхования, который предусматривает компенсационные выплаты в случае возникновения несчастного случая на работе в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, будет выплачена материальная помощь в соответствии коллективным договором «Алросы» и профсоюза «Профалмаз» на 2017-2019 годы и другими внутренними регламентирующими деятельность компании документами", — сообщили в компании.

Ранее «Алроса» заявляла, что вопрос о компенсации семье погибшего в результате аварии на шахте «Удачный» будет рассмотрен после официального завершения расследования.