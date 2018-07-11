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Reuters: США готовятся к пересмотру своей стратегии в Афганистане
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Reuters: США готовятся к пересмотру своей стратегии в Афганистане 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Американская администрация готовит новый пересмотр своей военно-политической стратегии нормализации обстановки в Афганистане. Об этом сообщило во вторник из Вашингтона агентство Reuters, ссылающееся на неназванных должностных лиц США.
По их свидетельству, президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки недовольства отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Афганистане. Вашингтон в августе 2017 года принял новую стратегию нормализации положения в Афганистане, однако оно продолжает оставаться фактически тупиковым.
Согласно сведениям, изложенным в публикации, Белый дом еще официально не затребовал проведения нового межведомственного пересмотра американской политики в отношении Афганистана. Тем не менее ожидается, что такое распоряжение поступит в ближайшие пару месяцев. «Мы получили определенные сигналы со стороны Белого дома, свидетельствующие о том, что Трамп может запросить в следующие несколько месяцев проведение обзора [текущей стратегии на афганском направлении]. Поэтому мы готовимся к тому, как это будет выглядеть», — заявил Reuters официальный представитель США высокого ранга.
Как он отметил, ожидаемый пересмотр охватит все аспекты стратегии, в том числе уровни военного присутствия, перспективы проведения мирных переговоров с радикальным движением «Талибан», которое запрещено в России, отношения США и Пакистана.
США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось американской казне, по оценкам Пентагона, уже более чем в $680 млрд В ходе этой кампании погибли около 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.
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