Резидента ТОР «Михайловский» попросили на выход

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил просьбу АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) о расторжении договора с ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» (ДСК), резидентом ТОР «Михайловская», сообщает KONKURENT.

Как следует из судебных материалов, ДСК обратилась в КРДВ с заявкой на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Михайловский» в 2015 г., которое было подписано в следующем году. В соответствии с ним ДСК приняла на себя обязательство по реализации инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс в Приморском крае» в период с 2016 по 2018 гг. А именно строительство и запуск в производство комплексов замкнутого цикла: двух молочных ферм на 2400 голов и свиноводческого комплекса мощностью 108 тыс. голов в год. Планируемая сумма инвестиций — 9,1 млрд руб.

Однако, как объяснили в суде представители КРДВ, с даты получения статуса резидента ТОР по настоящее время ООО «ДСК» предоставило единственный отчет, однако к указанному отчету не было приложено никаких документальных доказательств осуществленных инвестиций.