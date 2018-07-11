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Резидента ТОР «Михайловский» попросили на выход
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Резидента ТОР «Михайловский» попросили на выход 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил просьбу АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) о расторжении договора с ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» (ДСК), резидентом ТОР «Михайловская», сообщает KONKURENT.
Как следует из судебных материалов, ДСК обратилась в КРДВ с заявкой на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Михайловский» в 2015 г., которое было подписано в следующем году. В соответствии с ним ДСК приняла на себя обязательство по реализации инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс в Приморском крае» в период с 2016 по 2018 гг. А именно строительство и запуск в производство комплексов замкнутого цикла: двух молочных ферм на 2400 голов и свиноводческого комплекса мощностью 108 тыс. голов в год. Планируемая сумма инвестиций — 9,1 млрд руб.
Однако, как объяснили в суде представители КРДВ, с даты получения статуса резидента ТОР по настоящее время ООО «ДСК» предоставило единственный отчет, однако к указанному отчету не было приложено никаких документальных доказательств осуществленных инвестиций.
В истории льготных режимов Приморья расторжение договора происходит во второй раз. В прошлом году «Корпорация развития Приморского края» разорвала отношения с ООО «Роял Тайм Приморье», дочерней структурой казанской Royal Time Group. Она должна была построить в ИКРЗ «Приморье» отель 5* с казино «Феникс». Ныне бывший директор и владелец Royal Time Group Рашид Таймасов признан банкротом.
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