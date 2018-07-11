Путешествие на изнанку португальского Порту

На этот раз я полетел туда, куда меня отправили читатели: из Берлина в Порту ( Португалия ). И не просто отправили, а с заданием: посетить три нетуристических места (я рассказывал про проект Кудаблин? Тудаблин!).

Справился ли я с поставленой задачей? Судить вам! Порту — потрясающе фотогеничный, нескучный и интересный город.

По количеству сделанных мною фотографий за два дня он стал чуть ли не главным конкурентом Нью-Йорку , что уже само по себе удивительно. Но логично представить, что интересные города притягивают туристов, как магнит.

И как в таком городе найти нетуристические уголки?

Ведь все популярные места в Порту достойны внимания. Например, старый город у церкви Клеригуш (порт. Igreja dos Clérigos).

Или улочки вокруг церкви Capela das Almas, целиком покрытой португальской плиткой Азулежу. Использование подобных керамических изразцов в облицовке фасадов пришло с Востока. Арабы в свое время привезли в Испанию и Португалию глазурованный кафель.

Традиционная португальская плитка имеет размеры 14 на 14 сантиметров.

Интерес представляют и туристические трамваи.

Заслуживает большого внимания и книжный магазин Livraria Lello. Он считается одним из самых красивых в мире и пользуется популярностью у фанатов Гарри Поттера . Супер туристическое место.

Удовольствие — попробовать Франсезинью («маленькую француженку») в одном из ресторанов.

Франсезинья — популярное и необычное блюдо, своего рода сэндвич с португальским характером.

Очень «туристическим» является и вид набережной реки Дору. Это одна из визитных карточек города, объект охраны ЮНЕСКО . Но и этот вид прекрасен и достоин внимания каждого!

Чего только стоит кружевной мост Понти-ди-Дон-Луиш, спроектированный при участии Гюстава Эйфеля

Стальной мост через реку Дору был построен в 1877 году еще до Всемирной выставки в Париже, а значит — до строительство Эйфелевой башни.

Только в туристических местах можно найти открытки из пробки!

А что же с нетуристическим Порто? Мне нужно было найти три оригинальных и интересных локации, о которых не все знают.

Как бы не парадоксально это не звучало, но первое «нетуристическое» место я нашел в самом центре города.

Абсолютное большинство туристов пересекает реку Дору по мосту Понти-ди-Дон-Луиш I.

А что, если свернуть с протоптанного маршрута, нырнуть в скрытый от восхищенных туристов переулок?

Здесь можно увидеть другой Порту!

Под мостом.

Неопрятный и аутентичный.

Главный мост города с другой перспективы.

Второе посещенное мной нетуристическое место также связано с мостом.

Мост Аррабида (порт. Ponte da Arrábida) — бетонный арочный мост, национальный памятник.

Он открыт в 1963 году.

Это, пожалуй, единственный мост такого рода в Европе, на который можно взобраться «изнутри».

Это место расположено вдалеке от типичных туристических троп, поэтому и малоизвестно.

Портвейн в шоколаде.

А третьим нетуристическим местом будет не место, а дата — 23 июня! Почему она «нетуристическая»? Просто потому, что 364 дня в году посетители города не могут насладиться энергетикой фестиваля Феста-де-Сан-Жуан (порт. Porto’s Festa de São João).

За пределами страны он относительно неизвестен, а в Порту — это масштабный праздник. Я думаю, Сан-Жуан можно смело отнести к одному из самых оживленных уличных фестивалей мира.

Жители Порту сначала отмечают праздник в кругу семьи.

А ближе к вечеру заполняют улицы города.

Запускают в воздух небесные фонарики.

Наслаждаются песнями и танцами у многочисленных сцен.

Отдыхают, веселятся и получают удовольствие.

Одним из самых важных атрибутов праздника являются пластиковые молоточки.

Раньше по традиции было принято в качестве ритуала ухаживания стучать друг друга по голове цветком чеснока. Сегодня вместо чеснока используют такие молоточки с пищалками. Очень необычно и весело.

В полночь у главного моста можно наблюдать шикарный фейерверк.