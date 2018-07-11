«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

3 июля суд вынес приговор по резонансному делу Евгения Красноярова из Забайкальского края : на протяжении десяти лет он наводил ужас на Читу , устроив настоящую охоту на цыган и среднеазиатских мигрантов. Жестокий убийца расстреливал своих жертв и имел приличный арсенал, в котором нашлось место и автомату Калашникова, и пистолету-пулемету ПП-93, состоявшему на вооружении спецподразделений МВД России . Хотя суд уже приговорил Красноярова к пожизненному лишению свободы, следствие не исключает, что на его счету еще немало темных дел. В громкой истории читинского «охотника на людей» разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

В ночь с 28 на 29 июня 2012 года в центре Читы неизвестный бросил в окно частного дома на Аргунской улице две бутылки с зажигательной смесью, а затем открыл огонь по жильцам, пытавшимся потушить огонь. Ранения получили 12-летняя девочка Кристина и ее 57-летний дедушка. К счастью, никто не погиб: жильцов спасло то, что они упали на пол, укрываясь от пуль. Нападавший скрылся с места преступления, очевидно, расстреляв все патроны. Инцидент взбудоражил весь город: как выяснилось, дом принадлежал цыгану, а стрельба велась из автоматического оружия.

Ровно через 11 месяцев, в ночь на 28 мая 2013 года, на Облепиховой улице Читы неизвестный расстрелял четырех узбеков, работавших на местных стройках. Одного убил, второго ранил. Среди жертв также оказались две местные девушки и свидетель — мужчина из дома напротив. В Чите заговорили об убийстве на почве этнической ненависти, а о самом преступлении сообщили не только российские, но и мировые СМИ, не забыв упомянуть национальный вопрос.

— Во дворе дома были обнаружены тела приезжего из Узбекистана и русской девушки, убитых в грудь и голову, а в доме — тело еще одной русской девушки, она была застрелена спящей, — рассказал «Ленте.ру» подполковник юстиции Андрей Маркелов , следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю. — Из-под кровати еще до приезда полиции соседи вытащили раненого и немедленно увезли его в больницу. Выживший иностранец мало что видел: он сразу получил ранение и пытался спасти свою жизнь. Но те немногие детали, что он сообщил, говорили об одном: мы имеем дело с хладнокровным и расчетливым убийцей.

Из материалов уголовного дела: показания потерпевшего Жасура Сатликова

«Я проснулся среди ночи от того, что захотел в туалет. Встал, вышел на улицу и увидел, что во дворе Буниед Жонибеков разговаривает по телефону. Когда я, возвращаясь, подошел к дому, то увидел вспышку в лицо и сразу почувствовал боль в животе. Я в шоке побежал в комнату, и в это время увидел, что Буниед вскинул руки вверх и упал. Забежав в дом, я сразу упал на пол и залез под кровать, где весь сжался и даже дыхание стал сдерживать. В этот момент в дом спокойно зашел неизвестный и встал в дверях, рядом с кроватью, под которой я спрятался. Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя, но неизвестный слушал очень долго. И когда я больше не мог сдерживаться и выдохнул, убийца сразу произвел выстрел через кровать. Больше я ничего не помню. Уточню, что в меня стреляли один раз у крыльца и один раз в доме».

Спустя несколько часов, когда следователи осматривали место расстрела на Облепиховой улице, 34, в соседнем частном доме №36 у окна нашли тело мужчины — стрелок убил его выстрелом в лоб. Погибший лежал на спине под окном, а в стекле на уровне лица зияло отверстие от пули. Напортив дома следователи нашли еще одну гильзу — такую же, как и в соседнем дворе.

— Внимательное изучение места происшествия позволило восстановить путь убийцы, — рассказывает следователь Маркелов. — Стрелявший проник во двор со стороны леса, заметить его никто не мог. Всего он произвел 11 выстрелов, причем первые три, скорее всего, прямо с ходу. Первым он ранил Сатликова, вторым — Жонибекова, третьим — Наталью Черепанову , четвертый был контрольный в упавшего Жонибекова, пятый — в голову Черепановой. Затем стрелок вошел в дом через кухню, зашел в комнату, где прятался Сатликов, и выстрелом через кровать вторично ранил его. Вслед за этим он направился в соседнюю комнату, где двумя выстрелами в голову застрелил спавшую Ирину Коренник, а выходя, сделал еще по одному контрольному выстрелу в Сатликова и Коренник. Спустя некоторое время, проходя мимо соседнего дома, стрелок увидел в окне силуэт Максима Гращенко (свет был погашен, так что рассмотреть лицо он вряд ли мог) и выстрелом с улицы убил его.

Тот факт, что способ преступлений на Аргунской и на Облепиховой сильно схожи, стал ясен сразу, но по непонятной причине в экспертизу вкралась досадная неточность: криминалист областного главка полиции указал, что выстрелы произведены из охотничьего карабина «ОП СКС». Два года полицейские и следователи СУ СКР по Забайкальскому краю искали именно это оружие, проверяя всех владельцев (а их немало — СКС популярен у охотников, он надежный и недорогой) и в самом Забайкалье, и в соседних регионах. Только в 2015 году выяснилось, что многомесячная работа была напрасной: гильзы с обоих мест происшествия, скорее всего, вылетели из автомата Калашникова или «Сайги», его гражданской версии. Никаких других следов убийца не оставил.

19 июля 2016 года около 00:40 во дворе дома №8 по улице Гагарина в Чите неизвестный расстрелял 35-летнего предпринимателя и известного забайкальского байкера Романа Чипизубова. В 2011 году жена Романа погибла в ДТП, и он один воспитывал сына, которому на момент преступления исполнилось всего семь лет. Уже в первые минуты работы следователи поняли, что преступление было непростым.

Из материалов уголовного дела: показания сестры убитого Елены К.

«Роман вернулся с работы около 20:00 и припарковал свой автомобиль Toyota Crown под окнами нашего дома. Около полуночи сработала сигнализация, брат вышел на балкон, но ничего подозрительного не заметил. Через некоторое время брелок вновь запищал, и тогда Роман сказал, что спустится к автомобилю — мол, оставил в багажнике вещи. Он оделся и вышел из квартиры, а я из открытого окна в комнате наблюдала за ним. В квартире на первом этаже горел свет и освещал автомобиль. Я увидела, как брат снял машину с сигнализации, ключом открыл багажник, достал из него пакет — и в этот момент от первого подъезда к нему побежал мужчина.

Возникла какая-то странная пауза: брат собрался закрывать багажник, поднял руку — и так замер. Мне показалось, что он узнал этого парня. А тот из кармана достал пистолет и стал в него стрелять. После первых выстрелов Роман громко сказал «Ой, мамочки…» и упал. Потом встал и сделал шаг к стрелявшему, выкрикнув «Ах ты, скотина!», потом захлопнул багажник и побежал в сторону зеленой зоны. А мужчина продолжал стрелять, мне кажется, я услышала не менее десяти выстрелов. В какой-то момент стрелявший повернулся и спокойным шагом пошел в сторону улицы. (…) Я выбежала к брату и увидела, что он без сознания и хрипит. Когда приехала скорая, брат был уже мертв».

Уже через час оперативники нашли свидетеля: мужчина, проживающий на первом этаже в соседнем подъезде, размышлял о жизни, сидя в темноте у окна прямо напротив припаркованной Toyota Crown Чипизубова. Он видел, как к автомобилю Романа подошел неизвестный в балахоне с накинутым на голову капюшоном и заставил сработать сигнализацию, ударив ногой по колесу — и сразу спрятался в тени кустарника. Минут через десять тот же человек в балахоне снова запустил сигнализацию, на этот раз ударив по капоту, и вновь спрятался в тени. А когда Роман вышел и открыл багажник, неизвестный подбежал к нему и стал стрелять из пистолета.

Характер преступления и показания свидетелей заставили отбросить версию об убийстве с целью ограбления: в сумках, которые Чипизубов достал из багажника, были кассовый аппарат, крупная сумма денег и MacBook — но убийцу эти вещи не заинтересовали. Зато тот нюанс, что стрелок покинул место преступления спокойным шагом, стараясь не привлекать внимания, характеризовал его очень хорошо.

— Роман Чипизубов пользовался авторитетом и любовью у окружающих, конфликтов у него не было, долгов и должников — тоже, — рассказывает подполковник Маркелов. — Желать ему смерти не мог никто. Мы даже разбирали обстоятельства гибели его жены, но и там никаких следов не нашли. Любой из тех, кого даже теоретически можно было бы заподозрить в убийстве, имел железобетонное алиби. А результаты баллистической экспертизы вообще повергли нас в шок: гильзы, обнаруженные на месте преступления, были хорошо знакомы всем сотрудникам нашего отдела. Этот ствол мы искали десять лет…

Первый раз гильзы от пистолета, переделанного из травматического Иж-79-9 РА «Макарыч», попали в поле зрения правоохранительных органов в 2006 году. 11 июля того года около 20:00 в поселке Песчанка, в 400 метрах от дорожного знака «Граница населенного пункта Чита», были обнаружены тела двух граждан Таджикистана , Додосиева и Файзиева. Они три года занимались своим маленьким бизнесом — торговали на обочине фруктами. На пару купли «Газель», в которой хранили товар, лоток каждый вечер прятали в лесу, метрах в 50 от дороги, а утром приносили обратно.

Из материалов уголовного дела: показания Александра К., свидетеля убийства в поселке Песчанка

«Мы с братом Дмитрием вечером [в тот день] пошли в лес собирать землянику. Около 20:00 вышли на обочину и присели передохнуть метрах в 50 от таджиков, торговавших арбузами. Видели, как они собрали товар, загрузили его в «Газель», а потом взяли свой прилавок и понесли его от дороги в лес по тропинке. Спустя пару минут мы услышали выстрел, и сразу же — крик одного из таджиков: «Что надо?!» Мы вскочили, чтобы посмотреть, что происходит, и увидели за кустами силуэт мужчины. Он стоял к нам спиной, и на нем был или капюшон, или маска с прорезями для глаз. Затем раздалось еще четыре или пять выстрелов, причем каждый последующий был тише предыдущего. Когда стрельба прекратилась, мы перебежали к трассе и легли, спрятались за большое дерево. Минут десять ничего не происходило, из леса никто не вышел. Мы пошли посмотреть, что случилось, и наткнулись на одного из таджиков, что заносил прилавок в лес. Он лежал на животе. Дальше мы не пошли, вернулись к трассе и стали голосовать, чтобы вызвать милицию».

В Додосиева и Файзиева стреляли в грудь, а потом каждому, уже лежащему на земле, сделали по контрольному выстрелу в висок. Любопытно, что в руках у каждого из убитых было по 500 рублей, но деньги стрелявший не взял. Через несколько дней следователям удалось найти еще одного свидетеля — тот видел мужчину в черной одежде и с банданой на голове, который вышел из леса вскоре после убийства, а потом уехал на мотоцикле Honda SBR с белым баком. Фоторобот составить не удалось, как и найти киллера.

В следующий раз гильзы от пистолета, из которого убили Додосиева и Файзиева, обнаружили спустя семь лет, практически в том же месте, где были убиты таджики, — на Облепиховой улице поселка Песчанка, возле дороги, ведущей к кладбищу. Это произошло уже после громких преступлений в доме цыган на Аргунской улице и после расстрела на Облепиховой.

Здесь стоял обычный киоск «Овощи — фрукты», в котором работал продавец по фамилии Мирсаидов. Вечером, когда покупателей уже не было, он сидел на стуле, правым боком к окну, и смотрел фильм на ноутбуке; за окном было темно, а в киоске горел свет. Примерно в 19:30 Мирсаидов услышал однократный звук металла по стеклу, как будто кто-то что-то поставил на наружный прилавок и задел окно. Он автоматически, не глядя, протянул руку, чтобы открыть форточку, дотронулся до рукояти — и только в этот момент поднял глаза.

Из материалов уголовного дела: показания потерпевшего Мирсаидова

«Я увидел человека в маске с прорезью для глаз и пистолет, приставленный вплотную к стеклу киоска, дулом на меня. Я сразу сильно испугался, резко отклонился — и упал на левый бок. Падая, я ударился головой и потерял сознание. В себя я пришел через несколько минут, но на улице уже никого не было, и только в форточке, на уровне глаз сидящего человека, была круглая дырочка».

Сообщение о покушении в полицию поступило только на следующий день. В стене киоска обнаружили пулю, а на земле, в трех метрах справа от форточки, гильзу. Экспертиза показала, что она вылетела из травматического «Макарыча», переделанного под стрельбу боевыми патронами. Того же самого, что стрелял семь лет назад.

Меньше чем через месяц, 23 декабря 2013 года, на Угданской улице (девять километров от поселка Песчанка в сторону центра Читы) был тяжело ранен продавец торговой точки «Овощи — фрукты» Умеджон Баротов. По словам раненого (первые показания он давал в реанимации сразу после операции), около 21:30 в помещение магазинчика зашел мужчина, одетый в куртку темно-коричневого цвета с капюшоном.

«Нижняя часть лица у него была замотана шарфом. Покупатель стал рассматривать фрукты, а я стоял у него за спиной, метрах в полутора. Внезапно мужчина, так и не повернувшись лицом, правой рукой из-под левой подмышки выстрелил в меня. Я сразу почувствовал боль в груди и в животе и закричал от боли и страха. Тут же раздался второй выстрел, после которого я потерял сознание», — записано в протоколе.

Потерпевший также уточнил, что по лицу и по голосу опознать стрелявшего не сможет. Все произошло очень быстро. Пули извлекли из тела раненого, а гильзы обнаружили на полу павильона: стрелок не стал собирать их, хотя такая возможность у него была.

Через десять дней в 110 метрах от павильона «Овощи — фрукты» на Угданской улице, возле такого же киоска на улице Токмакова с четырьмя огнестрельными ранениями в голову и грудь было обнаружено тело продавца Миррихама Рахимова, гражданина Таджикистана. Пули и гильзы оказались аналогичными предыдущим.

Из материалов уголовного дела: протокол осмотра места происшествия от 2 января 2014 года

«На передней поверхности грудной клетки убитого имеются две огнестрельные раны, еще одна рана — в правой щечной области, и одна огнестрельная рана — у основания правой ушной раковины. На левой кисти — следы касательного огнестрельного ранения (…) У головы погибшего на полу обнаружен и изъят предмет, похожий на пулю калибра 9 мм. Дверь в киоск открыта, у входа в киоск на полу — гильза, обозначенная номером «1», на полу под полками слева — гильзы под номерами «2» и «3», в 4,7 метра прямо от входа в киоск, на улице, в коробке из-под яблок — гильза под номером «4». (…) По заключению эксперта, первый выстрел был произведен внутри киоска горизонтально, второй — от порога киоска, также горизонтально, место и направление третьего выстрела установить не представилось возможным, четвертый выстрел был произведен при непосредственной близости стрелка и потерпевшего, сверху вниз, с дистанции, близкой к упору».

Уже третьего января эксперты установили: пули и гильзы во всех случаях идентичны.

Мужчина, обнаруживший тело Рахимова, шел в гаражный кооператив за своей машиной. Поворачивая с улицы Горького на улицу Токмакова, он сначала услышал звуки, похожие на взрывы петард, а затем увидел бегущего ему навстречу мужчину невысокого роста. Через несколько метров на улице он наткнулся на лежащего мужчину, из тела которого текла кровь. Через несколько дней оперативники смогли найти еще одну свидетельницу убийства: ее данные в уголовном деле скрыты псевдонимом «Фемида». Она фактически была последним покупателем у Рахимова и видела лицо убийцы, вошедшего в киоск вслед за ней. По горячим следам она никого не смогла опознать, но без малого через три года, сразу после задержания Евгения Красноярова, при понятых уверенно указала на него.

«Я его очень хорошо запомнила, еще обратила внимание, что когда этот человек вошел в киоск, у него тряслись руки. В своих показаниях уверена — узнав, что продавца застрелили, я подумала, что могла погибнуть как свидетель, видевший убийцу», — заявит она при процедуре опознания.

После убийства Рахимова — точнее, после заключения экспертов о том, что расстрелы в июле 2006 и в январе 2014 годов совершены из одного и того же пистолета, — дело забрали в первый отдел по расследованию особо важных дел (ОВД) СУ СКР по Забайкальскому краю. Уже 6 января следователям стало известно: кроме двух убийств, этот пистолет фигурирует еще в двух делах — о хулиганстве (так в полиции расценили покушение на Мирсаидова — он ведь телесных повреждений не получил, да и о стрельбе сообщил спустя длительное время) и о причинении тяжкого вреда здоровью Баротова (это дело также вел следователь ОМВД).

— Во всех этих преступлениях фигурировало одно и то же оружие, а обстоятельства заставляли предполагать, что стрелял человек, выбиравший жертв по национальному признаку, — объясняет полковник юстиции Сергей Хомутов , начальник первого отдела по ОВД регионального управления СКР. — Кроме того, скудные приметы преступлений были, тем не менее, очень похожи. Мы, как и по преступлениям на Аргунской и на Облепиховой, начали работать именно по оружию. Собирали всю информацию о стрельбе, об обнаружении гильз, и проверяли, разыскивая именно оружие. Зацепок было много, но все оказывались пустышками. До убийства байкера Чипизубова результативных материалов не было.

Отработка немотивированного убийства отца-одиночки, всколыхнувшего соцсети, поначалу результатов не давала. Однако среди прочего и следствие, и оперативники стали проверять установленные незадолго до трагедии на улице Гагарина системы видеофиксации нарушений ПДД. Тут сыщикам и улыбнулась удача: через семь минут после убийства Чипизубова камера на перекрестке улиц Бабушкина и Верхоленская зафиксировала несколько машин, в том числе внедорожник Toyota Kluger, принадлежащий Евгению Красноярову.

— Ничего странного в этом не было; Краснояров просто оказался одним из тех, кого автоматически проверяли, — продолжает Сергей Хомутов. — Обычные формальные опросы, другие люди вполне логично объясняли: «я за водкой поехал», «я жену отвозил на вокзал», «я просто таксовал»… А Краснояров почему-то стал спорить с очевидным. Заявил: «Вы все фальсифицировали, моя машина в это время стояла в гараже, а я был дома». Однако дело в том, что в конце 90-х Евгений входил в одну из городских банд, где его называли Джоном, и на него у отдела по борьбе с организованной преступностью были материалы, в том числе информация о его увлечении оружием и «особом» отношении к людям других национальностей.

После странного заявления Красноярова к нему стали присматриваться внимательнее. И выяснили: у него есть любовница, с которой он предавался страсти прямо на рабочем месте — в зале спортшколы на Угданской улице. Именно там за месяц были совершены два из четырех преступлений, входящих в серию. Кстати, эта школа расположена примерно посередине между киосками, где стреляли в Баротова и убили Рахимова. Это был след.

Вскоре выяснилось: узнав, что на улице Гагарина погиб Чипизубов, Краснояров несказанно удивился — но не тому, что человека расстреляли, а тому, что погиб именно Чипизубов, а не его отчим по фамилии Каримов. Подозреваемый даже устроил своеобразные поминки, на которых выпивал «за невинно убиенного русского».

— Мы, заподозрив Джона, стали вновь потихоньку опрашивать потерпевших и родственников погибших, уже прицельно спрашивая их, знаком ли им Краснояров, — рассказывает представитель СКР. — В принципе Чита — город маленький, многие здесь знакомы между собой. И очень быстро выяснилось: Краснояров знаком всем, у каждого был с ним конфликт — пусть незначительный, но был. К примеру, отчим байкера Каримов вспомнил, что за пять-шесть лет до убийства Краснояров угрожал ему пистолетом из-за конфликта на дороге. И мотоцикл, на котором ездил Чипизубов, в свое время принадлежал Красноярову. Владельцем дома на Облепиховой улице, где расстреляли четверых человек, был родственник убитого продавца Миррихама Рахимова — Мирамхут Рахимов. И примерно в 2005 году Джон вечером ворвался в этот дом и устроил скандал из-за громко игравшей музыки…

Аналогичные истории были у многих: кто-то на Красноярова посмотрел не так, кто-то невежливо поговорил с ним. Но ведь за это не убивают!

Или убивают?

Беседа со следователем по поводу машины, замеченной недалеко от места убийства Чипизубова, насторожила Красноярова. Как позже выяснится, он заявил нескольким знакомым, что на него «вешают убийства узбеков и таджиков». Хотя в тот момент никаких свидетельств причастности Джона к этой серии не было, следователи начали по крупицам собирать информацию. Узнали, что у Красноярова был нелегальный пистолет, похожий на ПМ, и выяснили, что он много и часто говорит о расовом превосходстве.

— Нам удалось собрать много косвенных доказательств, но не было ни одной прямой улики, указывающий на Красноярова, — говорит следователь Маркелов. — Впрочем, внутренняя убежденность, что это он, была у всех сотрудников следственно-оперативной группы. И мы решили рискнуть и задержать его на косвенных уликах, хоть и понимали: малейшая недоработка — и нам всем придется извиняться. Ну и по шапке огребем, конечно…

Через месяц после убийства Чипизубова, 19 августа 2016 года, Красноярова и его адвоката пригласили в СКР, где после допроса задержали и сразу поехали к нему на обыск. В гараже обнаружили коробку с охотничьими патронами, разрешения на хранение которых у Красноярова не было, а в квартире — записку-памятку.

Из материалов уголовного дела: протокол осмотра изъятых предметов:

«В качестве вещественного доказательства к материалам дела 19 августа 2016 года приобщен изъятый при обыске по адресу *** лист формата А4 с записями Красноярова: «1. Северный Кольцо. Фрукты-Героин-Мак. 2. Шилова. Фрукты-Героин-Мак. 3. Песчанка Фрукты-Овощи, Героин-Мак. 4. Журавлева дер. дом. 5. Дедушка Ваххабит ЦРМ №1. 6. Баба Галя Ц. Пески — Героин! 7. Халик сука Сосновый. 8. Горная лаванда или Чистый ислам. 9. Паша Юрист. 10. И Сережа тоже. 11. Адвокат Бабы Рай. 12. Федорова, паспортистка, Марина Геннадьевна гл. пдминистратор. 13. Паша юрист. 14. Паша председатель. 15. Топорок, адвокат Любин Григории Макарович».

Записи «Северный Кольцо», «Песчанка», «Журавлева» и «Халик сука» были обведены ручкой другого цвета — не той, которой записка писалась изначально.

Первые месяцы следствия были очень сложными: некоторые свидетели рассказывали, что видели Джона в одних местах, но другие, в первую очередь его жена и любовница, давали другие показания, утверждая, что во время совершения преступлений он был у них и никуда не отлучался.

— В глубине души мы понимали, что близкий круг Красноярова защищает его, но противоречия надо было устранять, — вспоминает Сергей Хомутов. — Поэтому тщательно, психологически точно работали со свидетелями. Первой, в январе 2017 года, честные показания стала давать жена Красноярова. Она откровенно заявила: «Хватит покрывать этого зверя», — и рассказала, что сразу после убийства Чипизубова на своем автомобиле отвезла Красноярова сначала в спортивную школу, где он много лет нелегально преподавал боевые искусства, а потом — в поселок Песчанка. И сразу же показала это место.

21 февраля 2017 года в поселке Песчанка, рядом с местом убийства Файзиева и Додосиева, под снегом в земле был обнаружен тайник. Из него извлекли пистолет Иж-79-9Т «Макарыч», переделанный под стрельбу боевыми патронами; пистолет Макарова; пистолет-пулемет ПП-93, состоявший на вооружении спецподразделений МВД России; автомат Калашникова АКМ-47 калибра 7,62 мм; три пластиковые бутылки, заполненные патронам разных калибров, а также запасные части к пистолетам и автоматам разных марок и модификаций.

В тот же день на чердаке детско-юношеской спортивной школы №5 на улице Токмакова нашли два тайника, оборудованные в перекрытиях. Там хранились пистолет Марголина с коллиматорным прицелом Bushnel и самодельным глушителем; пистолет Иж-79-9Т РА; обрез ружья ТоЗ-34, выкрашенный в зеленый цвет; дульный тормоз-компенсатор и магазины к пистолетам Макарова, а также ствол и затвор от ППШ.

По заключению экспертов, из переделанного в боевой «Макарыча» были убиты Файзиев, Додосиев, Рахимов и Чипизубов; из этого же пистолета покушались на Мирсаидова и Баротова. Из АКМ-47 расстреляли Черепанову, Коренник, Жонибекова и Гращенко, из него же ранили Сатликова. При тщательном исследовании этого оружия микроскопические кусочки кожи и потожировые следы Красноярова нашли не только на внешней стороне, но и на всех деталях, вплоть до мельчайших: он не просто держал оружие в руках, а много раз разбирал и собирал его.

Вскоре по примеру жены Красноярова заговорила и его любовница, обеспечившая Джону алиби на несколько убийств. Она призналась, что во время всех преступлений он ненадолго уходил от нее. Позже обе женщины рассказали, что Краснояров неоднократно признавался им и в поджоге цыганского дома, и в убийствах торговцев. И они ему верили.

Позже выяснилось, что все до одного преступления Краснояров совершал после ссор со своими женщинами. Так, расстрел на Облепиховой улице он совершил сразу после празднования дня рождения жены.

Из материалов уголовного дела: показания жены Краснояровой Елены

«26 мая у меня день рождения, и в этот день Женя принес домой подобранного на улице стрижа. Он стал его лечить вином, но птица, естественно, умерла. Тогда он обвинил в этой смерти меня, спровоцировал скандал и ушел из дома. Вернулся он только на следующий день, когда уже все рассказывали про расстрел в Песчанке. И на прямой мой вопрос «Это ты сделал?» Женя ответил: «Да, я». При этом он не шутил и не хвастался, а просто констатировал этот факт.

А после убийства Чипизубова Женя сильно переживал, что убил не того: он был уверен, что автомобиль принадлежит его отчиму Кериму Халигову, и что на сработавшую сигнализацию выйдет именно он. Запись в листке «Халик сука» относится именно к Халигову».

Сам Краснояров и на следствии, и на суде отрицал свое участие во всех убийствах. Он неоднократно заявлял, что его оговаривают: якобы изъятое оружие ему не принадлежит, но пострелять он любит. А ко всем нациям относится ровно, так как воспитывался в духе интернационализма. Даже на очных ставках всем своим друзьям Краснояров говорил: ты врешь, я никогда ничего плохого про узбеков и таджиков не говорил.

Эту же позицию он занял на суде. Но объективные доказательства, собранные следствием, убедили присяжных заседателей, хотя именно на их снисхождение Джон и надеялся.

Присяжные признали, что Краснояров совершил убийства восьми человек, покушался на жизнь еще семи, а также долгое время незаконно хранил и использовал огнестрельное оружие. При этом настоящим юридическим казусом стало то, что виновным подсудимого признали лишь в шести убийствах: согласно вердикту присяжных, в убийстве торговцев фруктами Додосиева и Файзиева Краснояров невиновен, хотя и совершил это преступление (по закону, объяснения своим выводам присяжные не дают).

Подсудимый также был признан виновным в покушении на убийства семи человек (в том числе ребенка), незаконном хранении и перевозке оружия. Присяжные признали, что Краснояров не заслуживает снисхождения по этим эпизодам, но сочли недоказанным его мотив «национальная рознь» и посчитали необходимым исключить его из обвинения. Приговором суда, основанном на вердикте присяжных, Евгений Краснояров 3 июля был осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима

На самом деле преступная биография Евгения Красноярова длиннее тех десяти лет, в течение которых он убивал своих доказанных жертв. В 90-е годы он входил в банду Валерия Торгаева, а после его гибели некоторое время работал у вдовы босса телохранителем. Уже в «нулевых» Красноярова задержали было за разбойное нападение, но свидетели, давшие на него показания, в дальнейшем от своих слов отказались, и после трех месяцев в СИЗО он вышел на свободу.