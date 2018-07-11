Роды по указу: поможет ли демография нашей экономике

Майский указ президента ставит задачу увеличить прирост численности населения. Государство повышает пенсионный возраст в надежде, что мы будем жить дольше. Но может ли демография сделать нас богаче?

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Одним из приоритетных направлений развития российской экономики остается обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года о стратегических задачах развития страны на ближайшие шесть лет. По мнению главы страны, демографические проблемы России в ближайшие годы могут стать серьезным ограничением для роста экономики страны.

Один из способов решения этой проблемы, по официальной версии государства, — повышение пенсионного возраста. Стремительное сближение количества трудоспособных граждан с числом пенсионеров стало одной из главных причин повышения пенсионного возврата. Впрочем, как считают эксперты Высшей школы экономики , увеличение возраста выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни после получения пенсионного удостоверения.

При этом социальные расходы, в идеале направленные на увеличение рождаемости и продолжительности здоровой жизни, по планам правительства, в ближайшие годы будут менять неоднозначно. В частности, Министерство финансов планирует постепенно сокращать расходы на спорт. Расходы на спортивную сферу в ближайшие три года сократятся более чем вдвое — с 64,8 млрд рублей в 2018 году до 29,9 млрд в 2021-м.

А вот затраты на здравоохранение просядут лишь в 2019-м, в последующие годы Минфин обещает увеличить финансирование этой отрасли.

Из прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития , следует, что численность населения России к 2019 году увеличится меньше чем на миллион человек по сравнению с 2018-м и составит 147,4 млн, а продолжительность жизни вырастет на девять месяцев.

Австрия, Вообще, рождаемость снижается не только в России, но и во всем мире: по прогнозам демографов, к 2045 году даже в Африке среднее число детей на семью приблизится к двум. В таких странах, как Норвегия Дания , население практически полностью растет за счет миграции, а в Восточной Европе практически все государства теряют людей либо за счет активной эмиграции, либо из-за смертности, превышающей рождаемость.

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Сколько россиян «нужно» России?

Еще в начале века демографы посчитали, что для нормального освоения и развития российских территорий необходимо около 500 млн человек. На сегодняшний день население страны составляет 145,7 млн, что почти в 3,5 раза меньше указанной учеными цифры. Понятно, что никакой материнский капитал и поддержка молодых семей не даст такой цифры в обозримой исторической перспективе. Более того, далеко не факт, что России действительно нужна такая численность населения. По мнению ведущего аналитика Центра современных инвестиционных технологий (ЦСИТ) Дениса Владимирова, само по себе увеличение численности населения не спасет экономику, так как не гарантирует прирост числа качественных работников в стране. Для повышения благосостояния необходимо удовлетворять потребности населения по пирамиде Маслоу, и тогда, при наличии решенных вопросов здравоохранения и образования, можно ждать благополучного развития.

Также не стоит забывать про ментальность россиян. Эксперт отмечает, что качество жизни в первую очередь зависит от самого человека. «Спортивные стадионы, секции, кружки открыты и доступны. То есть при желании есть возможность уже сейчас улучшать качество жизни. Возможно, стоит на государственном уровне, как это было в СССР, интегрировать спортивную культуру. Спорт формирует более сильных личностей, которые и могут в будущем стать уверенной основой процветающего государства», — считает аналитик ЦСИТ.

При этом Минфин планирует уменьшение финансирования спортивной сферы.

На мигрантов надежды нет Россия — страна с огромными неосвоенными территориями. Причем в отличие от незаселенных территорий в других странах российские земли — это не пустыни или непроходимые болота, а в основной своей массе леса, тайга и даже плодородные земли. Конечно, можно проводить активную иммиграционную политику, как многие другие страны, решающие таким способом проблему предложения низкоквалифицированного труда, не требующего от работников знания в совершенстве государственного языка, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . Однако подавляющая часть иммигрантов вряд ли смогут интегрироваться в местное народонаселение и стать гражданами РФ. Безусловно, именно этот аспект сильно беспокоит президента: иммигрантов нельзя призвать в армию, а это значит, что если проводить либеральную миграционную политику взамен демографической, то в пиковой ситуации страну защищать будет, по сути, некому.

«Далеко не факт, что при столь низкой производительности труда и нынешнем экономическом укладе государственного капитализма страна справится с увеличением населения — в том смысле, что россияне — это не только военный кадровый резерв, но и, в первую очередь, потребители социальных благ. Судя по непрекращающемуся оползню потребительских доходов и расходов, продолжающемуся уже пятый год подряд, тут у нас все совсем не просто, и проблема эта очень острая», — отмечает эксперт.

Рост располагаемых доходов россиян можно искать не только в повышении производительности труда, но и в развитии и демократизации отечественных финансовых рынков, которые сильно деградировали за последнее десятилетие.

Сколько стоит длинная жизнь

Напомним, что государство рассчитывает добиться увеличения продолжительности жизни россиян. Так, согласно майскому указу президента, правительство РФ должно обеспечить к 2024 году повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет). Ожидаемая продолжительность здоровой жизни должна увеличиться до 67 лет (при пока заявленном пенсионном возрасте у мужчин в 65 лет. — Прим. Банки.ру ), что, в свою очередь, требует роста расходов на здравоохранение.

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Согласно расчетам, проведенным Высшей школой организации и управления здравоохранением, для достижения продолжительности жизни, равной 76 лет, потребуется поэтапное повышение государственного финансирования здравоохранения в 1,5 раза — с нынешних 850 долларов в год на душу населения до 1 300.

«Реализация цели, поставленной президентом, о достижении к 2025 году средней продолжительности жизни, равной 76 годам, возможна только при увеличении государственного финансирования здравоохранения в полтора раза по сравнению с сегодняшним уровнем (или до 5—6% ВВП)», — говорится в докладе «Здравоохранение России». Если эти меры не будут приняты, увеличить продолжительность жизни не удастся, считают эксперты.

«Государство тратит серьезные деньги на здравоохранение (более 438 миллиардов рублей в 2018 году) напрямую и более 330 миллиардов рублей косвенно на выплаты инвалидам, социальную помощь, льготы и программы развития. Эти деньги расходуются на весь спектр запросов по медицине и обеспечивают общий уровень жизни на приемлемом уровне. Но этого явно недостаточно для того, чтобы изменить существующие показатели времени жизни граждан в трудоспособном состоянии», — отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов

«Здоровье и продолжительность жизни жителей России зависят от трех основных факторов. Причем на качество медицины приходится лишь 30%. Остальные составляющие: 40% — социально-экономические условия, 30% — образ жизни, потребление табака и алкоголя. Массовое соблюдение правильного питания, здорового и активного образа жизни через шесть лет уже привело бы к росту ее продолжительности на 2,5 года. Меры государства против спиртных напитков и курения внесли наибольший вклад в то, что средняя продолжительность жизни россиян в последнее десятилетие повысилась на пять лет. При этом бюджетное финансирование медицины нужно ежегодно повышать минимум на 10%, то есть примерно на 300 миллиардов рублей», — полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман

По его словам, особое внимание следует уделять мужчинам трудоспособного возраста, подросткам и сельским жителям.

Коста-Рика, Словения, «Плавное увеличение бюджета здравоохранения, Минспорта , науки, учебных и социальных объектов на 30—70 миллиардов рублей с 2020 года имеет смысл именно в плане эффективного расходования средств», — указывает Роман Блинов. «Необходимо понимать, что общая величина денег, выделяемая государством на здравоохранение, вовсе не тот показатель, на который стоит ориентироваться. Согласно самым свежим данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 116-е место в мире по долголетию и при этом на 91-м месте по затратам на здравоохранение. Если мы продолжим анализировать эти отчеты, то отметим, что государства, тратящие наибольшие деньги на эту отрасль, не всегда находятся в топе по долголетию. Яркий пример — США : американцы расходуют на здравоохранение порядка 17% от своего ВВП, однако находятся лишь на 36-м месте по продолжительности жизни — ниже таких стран, как Ливан Чили и так далее. Для того чтобы люди жили дольше, следует думать не только о борьбе с болезнями, но и об их профилактике. Важнейшим фактором является степень развития экономики — низкая зарплата, безработица», — отмечает главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов.

При достижении определенного уровня расходов на здравоохранение дальнейшее их увеличение не приведет к какому-то значительному росту продолжительности жизни. Этот порог составляет примерно 2 тыс. долларов на душу населения, указывает заместитель генерального директора по медицине Международного медицинского кластера Влада Сайфетдинова.

«Чтобы достичь такого уровня, нужно, чтобы вместе с расходами на здравоохранение росла вся экономика, чтобы этими средствами располагали население и государство в целом. Кроме того, нужно тратить эти средства эффективно. На современные средства лечения, новые научные методы. Использовать практики зарубежных коллег. По поводу здорового образа жизни можно сказать, что это процесс не быстрый, но правильный и в долгосрочной перспективе выгодный всем. Стоимость пропаганды здорового образа жизни сложно оценить. Это отдельная задача, требующая такого же комплексного подхода. Активный человек с хорошей зарплатой, живущий в безопасном районе, в меньшей степени подвержен влиянию пагубных привычек. В итоге все эти меры требуют развития экономики, увеличения расходов на здравоохранение, развитие и популяризацию спорта и активного образа жизни. Долгая качественная жизнь — это одновременно причина и следствие развитости общества. И, помимо прямых затрат на здравоохранение, включает в себя множество косвенных», — заключает Сайфетдинова.