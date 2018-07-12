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Иран обвинил США в использовании посольств для подрывной деятельности и шпионажа
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Иран обвинил США в использовании посольств для подрывной деятельности и шпионажа 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми заявил, что Иран обвиняет американскую сторону в использовании посольств для ведения подрывной деятельности и шпионажа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам Касеми, история знает примеры такой деятельности, которую осуществляли посольства США, подрывая отношения с другими странами и вмешиваясь в их внутренние дела.
"Помпео делает эти безосновательные обвинения при наличии разнообразных свидетельств, опубликованных в различных источниках, которые указывают на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах", — отметил Касеми.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.
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