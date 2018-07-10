Эксперты: В Москве произошла революция в транспортной системе

Мнения экспертов сходятся: за последние семь лет в городе произошла транспортная революция. Еще восемь лет назад в Москве метро в пешеходной доступности имели всего 70% горожан, то сейчас уже 85%. А еще через несколько лет эта цифра приблизится к 95%. В 90-е годы главными на дороге были автомобилисты, сейчас же москвичи признают приоритет общественного транспорта. Чтобы это произошло, Москве пришлось закупить почти 2000 вагонов метро, несколько тысяч автобусов и трамваев, осенью в городе готовится к запуску уже электробус.

Норайр Блудян, директор Транспортной ассоциации московской агломерации, отметил, что надо и дальше развивать билетное меню, интеллектуальные системы. Эксперты также отмечали, что в городе еще очень много старых машин. По словам Константина Трофименко, директора Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ , технические средства контроля за въездом экологически вредных автомобилей разработаны, но штрафовать людей, которые ездят на таких машинах не от хорошей жизни, вряд ли у кого поднимется рука. Значит, надо находить более действенные стимулы для замены старого авто на новое.

Александр Морозов , директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры, отметил: чтобы пересесть на МЦК с метро или железной дороги, часто приходится пройти 700-1500 метров. Значит, надо активнее строить ТПУ. Необходимо развивать и трамвай. Крайне необходима и сеть выделенных полос.

Эксперты уверены: расширять стоит не только метро, но и трамвайные маршруты