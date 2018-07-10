Эксперты: В Москве произошла революция в транспортной системе 

Мнения экспертов сходятся: за последние семь лет в городе произошла транспортная революция. Еще восемь лет назад в Москве метро в пешеходной доступности имели всего 70% горожан, то сейчас уже 85%. А еще через несколько лет эта цифра приблизится к 95%. В 90-е годы главными на дороге были автомобилисты, сейчас же москвичи признают приоритет общественного транспорта. Чтобы это произошло, Москве пришлось закупить почти 2000 вагонов метро, несколько тысяч автобусов и трамваев, осенью в городе готовится к запуску уже электробус.
Норайр Блудян, директор Транспортной ассоциации московской агломерации, отметил, что надо и дальше развивать билетное меню, интеллектуальные системы. Эксперты также отмечали, что в городе еще очень много старых машин. По словам Константина Трофименко, директора Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ, технические средства контроля за въездом экологически вредных автомобилей разработаны, но штрафовать людей, которые ездят на таких машинах не от хорошей жизни, вряд ли у кого поднимется рука. Значит, надо находить более действенные стимулы для замены старого авто на новое.
Александр Морозов, директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры, отметил: чтобы пересесть на МЦК с метро или железной дороги, часто приходится пройти 700-1500 метров. Значит, надо активнее строить ТПУ. Необходимо развивать и трамвай. Крайне необходима и сеть выделенных полос.
Эксперты уверены: расширять стоит не только метро, но и трамвайные маршруты
Город очень много делает для развития наземного транспорта, но из-за разорванности выделенных коридоров часто эти усилия сводятся на нет. «Все хорошие вещи надо довести до логического завершения», — заявил Морозов. А глава предвыборного штаба Константин Ремчуков отметил, что для комфортной жизни в городе нужна тонкая настройка существующих систем.