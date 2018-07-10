Македонцы заплатят жизнями за НАТО: в горячие точки вместо американцев 

Армия балканской республики может стать очередной подменой в горячих точках Альянса вместо солдат США
Многолетний спор между Македонией и Грецией завершен. Афины вместе с премьером Алексисом Ципрасом претензий к северному соседу не имеют. Потому официальный Скопье бросился к своей давней мечте — прямиком в НАТО. Дело осталось за малым: объявить на предстоящем саммите в Брюсселе об официальном присвоении Македонии статуса страны-участницы Североатлантического альянса. Дальше — перевооружение, строительство баз, обучение войне по западному образцу. «КВ» выяснило, какие блага македонцам дадут шевроны «НАТО» и чем придется за это заплатить «Республике Северная Македония».
С чем пришли?
Армия южного осколка Югославии рождалась сложно. После балканского краха в 1992 году Македонии достались лишь четыре танка Т-34 и сотня-другая разномастного стрелкового оружия.
Денег на военные закупки у молодой республики не было, поэтому надежда была на щедроты соседей и доброжелателей. Всякой брони и разнокалиберной «стрелковки» отсыпАли болгары, украинцы и США. И сыпали неплохо. За семь лет ангары македонцев заполнили десятки бывших советских и западноевропейских танков, бронетранспортеров, спецмашины связи. Когда-то пустующий военный аэродром Петровец получил вертолеты Ми и легкомоторные транспортные самолеты. На складах высились штабеля «Калашниковых», советских и импортных гранатометов, пулеметов и минометов разных стран и систем. Вместе с вооружением и бронетехникой Македония получила статус союзника в НАТО.
В 1999-ом пришло время расплаты за соседскую щедрость — Македонию привлекли к Югославскому конфликту. Так разношерстная нато-советская армия выдвинулась к Белграду. Однако активно повоевать не пришлось — западные союзники окончательно разодрали остатки балканского гиганта. Технике и солдатам дали «отбой».
В августе 2001 года вспыхнул новый конфликт — уже с албанскими сепаратистами. НАТО быстро соорудила операцию «Богатый урожай» и вместе с македонской армией раздавила повстанцев.
Дальше шли Ирак и Афганистан. В помощь «Большому брату» на разгром восточных деспотий Македония бросила своих спецназовцев и мотопехоту общей численностью в сотню человек. Некоторые несут службу в иракских песках и нагорьях Афгана поныне.
С верой в «Большого брата»
Сегодня македонская армия скорее «военный карлик», чем реальная сила. В «закромах» республики 60 устаревших танков Т-72, три сотни бронетранспортеров, 64 установки реактивной «Град». Армейская авиация еще беднее — два десятка ударных Ми-24, 17 Ми-8 и восемь американских вертолетов «Белл». Боевых самолетов нет в принципе как класса — десять «кукурузников» Ан-2 — эо все что удалось «поставить на крыло».
Все это — наследие Советского Союза, переданное в дар Украиной и Болгарией. Натовского в Македонии крайне мало: полсотни архаичных бронемашин М113 да сотня «Хаммеров».
Однако главное оружие македонцев — это их спецназ и мотопехота. Десять тысяч вооруженных и обученных по западному образцу бойцов сведены в два батальона быстрого реагирования. Плюс батальон Рейнджеров и особое подразделение для спецопераций «Волки». Восемь тысяч — стратегический резерв.
Именно на это воинство Республики Северная Македония после Брюссельского саммита может рассчитывать натовское командование.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал «КВ», зачем Североатлантический альянс охотно идет на военный союз с такими странами как Македония, Грузия и Украина. Он прямо дал понять — так растят «пушечное мясо» в угоду амбиций «Большого брата».
— Все эти военные своими жизнями будут снижать потери армии США и западноевропейских стран во всевозможных конфликтах, — заключает Владимир Евсеев.
Пример такой ротации — многолетний конфликт в Афганистане. Сегодня там 7,5 тысяч американских бойцов. Но генералам этого мало — они просят 14 тысяч. Еще семь тысяч «штыков» США прислать отказывается. Да и зачем? Лихих новобранцев можно набрать в Грузии, Азербайджане, Молдавии и даже на Украине. Но это всего лишь союзники по НАТО. А Республика Северная Македония уже завтра, 11 июля в Брюсселе станет членом Североатлантического альянса. Тем более боевой опыт у македонской армии есть — тот самый спецназ «Волки» участвовал в натовской операции «Решительная поддержка» в Афганистане. Будет нужно — перебросят еще сотню-другую бойцов.
А что македонская армия получит взамен? На правах полноправного члена — пару военных баз и центров подготовки, немного западноевропейского бронированного «железа» и вкусные солдатские пайки.