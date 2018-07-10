Македонцы заплатят жизнями за НАТО: в горячие точки вместо американцев

Армия балканской республики может стать очередной подменой в горячих точках Альянса вместо солдат США

Многолетний спор между Македонией Грецией завершен. Афины вместе с премьером Алексисом Ципрасом претензий к северному соседу не имеют. Потому официальный Скопье бросился к своей давней мечте — прямиком в НАТО . Дело осталось за малым: объявить на предстоящем саммите в Брюсселе об официальном присвоении Македонии статуса страны-участницы Североатлантического альянса. Дальше — перевооружение, строительство баз, обучение войне по западному образцу. «КВ» выяснило, какие блага македонцам дадут шевроны «НАТО» и чем придется за это заплатить «Республике Северная Македония».

С чем пришли?

Армия южного осколка Югославии рождалась сложно. После балканского краха в 1992 году Македонии достались лишь четыре танка Т-34 и сотня-другая разномастного стрелкового оружия.

Денег на военные закупки у молодой республики не было, поэтому надежда была на щедроты соседей и доброжелателей. Всякой брони и разнокалиберной «стрелковки» отсыпАли болгары, украинцы и США. И сыпали неплохо. За семь лет ангары македонцев заполнили десятки бывших советских и западноевропейских танков, бронетранспортеров, спецмашины связи. Когда-то пустующий военный аэродром Петровец получил вертолеты Ми и легкомоторные транспортные самолеты. На складах высились штабеля «Калашниковых», советских и импортных гранатометов, пулеметов и минометов разных стран и систем. Вместе с вооружением и бронетехникой Македония получила статус союзника в НАТО.

В 1999-ом пришло время расплаты за соседскую щедрость — Македонию привлекли к Югославскому конфликту. Так разношерстная нато-советская армия выдвинулась к Белграду. Однако активно повоевать не пришлось — западные союзники окончательно разодрали остатки балканского гиганта. Технике и солдатам дали «отбой».

В августе 2001 года вспыхнул новый конфликт — уже с албанскими сепаратистами. НАТО быстро соорудила операцию «Богатый урожай» и вместе с македонской армией раздавила повстанцев.

Дальше шли Ирак Афганистан . В помощь «Большому брату» на разгром восточных деспотий Македония бросила своих спецназовцев и мотопехоту общей численностью в сотню человек. Некоторые несут службу в иракских песках и нагорьях Афгана поныне.

С верой в «Большого брата»

Сегодня македонская армия скорее «военный карлик», чем реальная сила. В «закромах» республики 60 устаревших танков Т-72, три сотни бронетранспортеров, 64 установки реактивной «Град». Армейская авиация еще беднее — два десятка ударных Ми-24, 17 Ми-8 и восемь американских вертолетов «Белл». Боевых самолетов нет в принципе как класса — десять «кукурузников» Ан-2 — эо все что удалось «поставить на крыло».

Все это — наследие Советского Союза, переданное в дар Украиной Болгарией . Натовского в Македонии крайне мало: полсотни архаичных бронемашин М113 да сотня «Хаммеров».

Однако главное оружие македонцев — это их спецназ и мотопехота. Десять тысяч вооруженных и обученных по западному образцу бойцов сведены в два батальона быстрого реагирования. Плюс батальон Рейнджеров и особое подразделение для спецопераций «Волки». Восемь тысяч — стратегический резерв.

Именно на это воинство Республики Северная Македония после Брюссельского саммита может рассчитывать натовское командование.

— Все эти военные своими жизнями будут снижать потери армии США и западноевропейских стран во всевозможных конфликтах, — заключает Владимир Евсеев.

Пример такой ротации — многолетний конфликт в Афганистане. Сегодня там 7,5 тысяч американских бойцов. Но генералам этого мало — они просят 14 тысяч. Еще семь тысяч «штыков» США прислать отказывается. Да и зачем? Лихих новобранцев можно набрать в Грузии, Азербайджане Молдавии и даже на Украине. Но это всего лишь союзники по НАТО. А Республика Северная Македония уже завтра, 11 июля в Брюсселе станет членом Североатлантического альянса. Тем более боевой опыт у македонской армии есть — тот самый спецназ «Волки» участвовал в натовской операции «Решительная поддержка» в Афганистане. Будет нужно — перебросят еще сотню-другую бойцов.

А что македонская армия получит взамен? На правах полноправного члена — пару военных баз и центров подготовки, немного западноевропейского бронированного «железа» и вкусные солдатские пайки.