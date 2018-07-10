«Когда есть и ум, и тити». Защитник Самюэль Умтити вывел французов в финал

Обозреватель «Советского спорта» посетил матч Франция Бельгия (1:0) и увидел, как французы впервые с 2006 года вышли в финал чемпионата мира.

Поздравляю вас, в Санкт-Петербурге появилось еще одно культовое место. Как его найти? Очень просто — садитесь в метро, езжайте до станции «Чкаловская». Хотя можно выйти и на «Спортивной». Меньше километра, и вы приходите в Пушкарский сад. А там во всю стену желтой трансформаторной будки изображено большое граффити Станислава Черчесова.

Точнее, его дорисовывали на моих глазах. Потому что граффити сначала было, потом местные власти постановили его закрасить, но общественность воспротивилась. Какие-то хулиганы с помощью краски «отрезали» палец Супер-Стасу, потому что он показывал жестом букву «L», а это символ польского клуба «Легия». «А мы тут за »Зенит» привыкли болеть ваще-то!»

И вот теперь граффити начали восстанавливать, прямо на моих глазах. Картина была практически закончена, наносились последние штрихи аэрозолью. А вокруг уже толпились болельщики из многих уголков страны — из Москвы , Питера, Иркутска , даже иностранцы. Все фотографировались, приложив ладонь к голове, как Черчесов на изображении.

«Наша арт-организация называется myhoodisgood, — рассказал мне художник-фронтмен, и я вам советую пробить этот хештег по инстаграму. Там много интересного. — Я сам родом из Белоруссии , из Витебска . Раньше рисовали на «заброшках». Но я подумал: «А почему это нелегально? С какой стати запрещено?» И мы решили взять на себя ответственность, изобразив что-то монументальное в центре. Может, это незаконно, но ведь красиво!

Мы были в шоке от резонанса, как людям это понравилось. За нами приехал патруль, но им было не за что нас забирать. Потому что полиция тоже была в восторге. Пришлось по правилам, но мы поняли, что на этом поле можем бороться. И победили, отстояв граффити».

Помогал рисовать даже знаменитый певец Сергей Шнуров . Ну как такое творение искусства можно закрашивать? Наоборот, хоть вырубай стенку от этой бандуры и неси в Эрмитаж

Ребята говорят, что всю команду не нарисуешь, там каждый — молодец, все сражались за Родину. А вот Станислав Черчесов для них — лицо сборной. И он обеспечил результат. Осталось только узнать реакцию самого главного тренера, но он пока молчит.

«Если Черчесов скажет, что ему нравится, мы будем на седьмом небе от счастья!» — признался художник.

ПАРИ НА ЯЩИК «ШАБЛИ»

В начале июня я поспорил со знаменитым хоккейным тренером Вячеславом Быковым на бутылку хорошего бургундского, кто выиграет чемпионат мира? Быков поставил на Испанию , и именно Черчесов сорвал этот прогноз — чему Вячеслав Аркадьевич был несказанно рад.

Не буду раскрывать вам все секреты, но одной фразой — Быков переписывался со своим товарищем Игорем Акинфеевым , рассказывая ему мотивационные истории из хоккейной сборной. Не стоит прямо говорить, что именно это привело к «ноге Бога». Но маленькими штрихами рисуется большая картина — как тот Черчесов в Пушкарском саду.

«У меня главный тренер футбольной сборной вызывает самые положительные эмоции. Я хотел бы еще раз поблагодарить Черчесова как специалиста, который смог найти общий язык с игроками. Вселил уверенность футболистов в его методы работы. А ведь Станислав работает системно — ставит цели и уверенно к ним идет. Это очень ценное качество. Важно и то, что игроки понимают его философию, — сказал мне Быков. — Хотя ведь состав разнородный — есть ветераны вроде 39-летнего Игнашевича, а есть необстрелянная молодежь, которая только пробивается на такой уровень. Создать правильную атмосферу непросто, но Черчесову это удалось. Я вижу, как он отзывается о ребятах, как общается с прессой. Мне очень импонирует этот тренер».

И тогда мы заключили новое пари — уже на ящик «Шабли». Кто же станет чемпионом мира?

«Теперь я бы выбирал между Францией и Англией , — задумался Быков. — Но мне больше импонируют французы. Сборная весьма слаженная во всех компонентах. Есть опыт, молодые ребята. Хотя могу ошибаться, потому что бельгийцы тоже играют в интересный футбол. Вообще этот турнир получается очень непредсказуемым!»

МАКРОН С НАМИ

Ну не знаю. Я — за Бельгию. Мне не понравилось, как французы сгоняли сомнительный матч против Дании в группе, и это были единственные два нуля (0:0) на нашем роскошном чемпионате мира. Я удивился реакции Дидье Дешама, когда его перед матчем спросили, что он думает о четвертьфинале Россия Хорватия ? Главный тренер французов раздраженно ответил: «Неужели вы думаете, что я буду сейчас об этом говорить? Почему вы вообще у меня об этом спрашиваете? Мне с Бельгией играть. С какого перепугу я должен рассуждать о посторонних вещах?»

Да с такой, Дидье, что ты сейчас в России. И для нас это — главная тема года. Изволь поделиться своим драгоценным мнением. Снизойди с небес, мсье Надменность.

На матч прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и бельгийский король Филипп вместе с королевой Матильдой (причем она не имеет никакого отношения к Шнуру). Кто там говорил, что французы объявили бойкот нашим VIP-ложам? Макрон чувствовал там себя комфортно, жал ладони соседям.

Первый тайм получился где-то равным, хотя французы пробежали на километр больше. Показалось, что «Шабли» уже плывет ко мне в руки. Но на 51-й минуте случилось страшное. Умница Антуан Гризманн навесил, и борьбу за воздух у Маруана Феллайни выиграл защитник Самюэль Умтити.

Вот так: ум плюс тити равно гол. Все как по Шнуру: «Что вы, тетя, мнете тити. Это ж Питер, тетя». Довольный Макрон снова пошел в ложе трясти всем кисти. А на трибуне показали сэра Мика Джаггера , который даже в 74 года выглядит как огурец. Великий британец уже подозревал, с кем в финале будет играть его сборная Англии, которая в финал еще должна попасть.

Бельгийцы честно шли в последний навал. Это очень симпатичная команда. Но ей не суждено стать чемпионом мира — здесь и сейчас. Французы были лучше и хитрее, спеленали Лукаку в путах обороны, а когда надо, падали на газон как подкошенные и тянули время. A la guerre comme à la guerre. На войне все средства хороши.

Теперь Франция в воскресенье в финале сыграет в «Лужниках». Хорошо, если бы против англичан. Мы должны увидеть эту Столетнюю войну!