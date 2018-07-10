Архангелогородцы выберут городские проекты на пять миллионов рублей

Среди проектов — новые тротуары, музей, школьный автогородок, автобусная остановка и многое другое. Что из них станет реальностью — решат эксперты и сами жители

27 проектов, пять миллионов рублей и месяц на голосование — «Бюджет твоих возможностей» выходит на новый уровень. Сегодня в здании «Поморской АРТели» чиновники и авторы идей, подавшие заявки на конкурс, обсудили первые итоги проекта народных инициатив.

Суть проекта — горожане могут получить деньги на реализацию своих идей по благоустройству города. Среди присланных проектов — парковки, тротуары, замена автобусной остановки, развлекательный комплекс для детей и многое другое.

— Горожане подали 101 заявку, общественные округа и Совет при главе города поддержал 27 проектов — по три на каждый округ и три общих проекта. Будет техническая, финансовая экспертизы. По каждому проекту будет составлена смета. Нужно понимать, что в ходе работы экспертизы некоторые проекты претерпят изменения. Стоит сказать, что деньги могут вкладываться только в муниципальное имущество, а не в частный бизнес, — пояснил заместитель главы муниципального образования по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников. — По каждому проекту у нас уже есть определенное понимание, можно его реализовать или нет.

Времени у экспертов немного: уже 1 августа на сайте администрации Архангельска стартует народное голосование. У участников проекта уже появились сомнения: как может соревноваться, к примеру, Варавино-Фактория с их локальной идеей облагородить аллею с общегородской задумкой, которая привлечет больше внимания?

— Я буду голосовать за свой проект! Это мой округ, я хочу сделать все, чтоб он стал краше. Мы боимся теперь, что интернет-голосования общегородские проекты наберут больше голосов, — рассказала 29.ru председатель общественной организации «Женсовет территориального округа Варавино-Фактория» Светлана Романова

Светлана — один из авторов проекта «Бульвар». Полмиллиона рублей нужны округу на благоустройство березовой аллеи. На эти деньги планируется привести в порядок асфальт, поставить новые урны и скамейки. Планируется сделать максимально доступным место для маломобильных людей.

Вопрос — в мобилизации жителей. Авторы проектов попросили сдвинуть сроки голосования на месяц — тогда многие вернутся с дач и из отпусков. В администрации предложили сделать упор на презентации.

— Чем красочнее и уникальнее будет проект, если он будет не типовой, а уникальный, он может заинтересовать многих жителей из других районов, которые захотят реализовать такой проект и у себя. Поэтому все остановки, горки и прочие сооружения мы предлагаем делать не типовыми, а с какой-то изюминкой, за которую хотелось бы проголосовать, — уточнила директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова.

Даниил Шапошников резюмировал: ни один проект забыт не будет. Деньги будут выделены из резервного фонда, на следующий год администрация Архангельска постарается максимально включить эти проекты в бюджет.