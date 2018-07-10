«Не там правительство деньги ищет»: митинг против пенсионной реформы прошел в промзоне Новодвинска

Митинг «Нет — повышению пенсионного возраста, да — достойным пенсиям» организовало отделение ЛДПР Новодвинске . Представители партии пытались согласовать место проведения митинга в центре города, но администрация решила иначе и отправила митингующих на далекий от центра города стадион «Мотор».

Возможное повышение пенсионного возраста взволновало в Новодвинске и молодежь, и пенсионеров

То ли от того, что найти это привычное только для мотогонщиков место сбора трудно даже местному жителю, то ли из-за не совсем удобного времени — в 17:30 во вторник многие новодвинцы только на полпути к своим домам — на митинг собрались всего около 100 человек. Никого — со своими плакатами, так как для Новодвинска митинг — мероприятие довольно редкое. Но многие все же пришли с желанием высказаться о самом обсуждаемом вопросе.

В начале казалось, что людей на митинге будет совсем немного

Собирались новодвинцы на поросшем зеленью стадионе потихоньку, поэтому долгое время казалось, что собрать большую аудиторию «лдпровцам» не удастся. С самого начала велся сбор подписей против повышения пенсионного возраста, хотя вновь пришедшие предпочитали постоять в стороне от каких-либо действий до начала митинга.

Одной из первых на стадион пришла активистка и ветеран труда Раиса Немер. По ее мнению, пенсионная реформа в России в первую очередь ударит по молодежи.

— Реформа не продумана, ничего не рассчитано. О чем говорить, если сегодня молодежь безработная? Вы не с той стороны подошли, правительство. Нужно не забыть, что у нас есть газ, алмазы, нефть. Оттуда надо брать и тратить деньги на россиян. У нас душа болит за молодых. За ними ведь пойдут будущие поколения, а почему они должны страдать? Мы до 1990-х жили впроголодь, а сегодня к чему все это может привести молодых. Если в 63-68 он только выйдет на пенсию, так ведь на следующий день и умрет. И еще, мы же на севере живем: какая у нас экология, сколько болезней, сколько вредных производств — и кто доживет до этой пенсии? Это беспредел называется и неуважение к россиянам, — возмутилась Раиса Немер.

Но на вопрос о том, есть ли сила в митингах, прислушаются ли при принятии решений в правительстве к голосу народа, женщина твердо ответила, что сколько бы не было возмущений, там, скорее всего, всё сделают по-своему.

В начале выступили представили новодвинского отделения организовавшей митинг партии, хотя их выступления хорошо подготовленными назвать было нельзя

Один из главных на митинге стал вопрос отсутствия рабочих мест для молодежи, при официальном повышении пенсионного возраста. По мнению новодвинцев, здоровья у работающих на комбинате, а это большая часть населения города, и так еле хватает на то, чтобы дождаться пенсии. При принятии закона люди будут вынуждены работать, при этом больше рабочих мест не появится, а значит новому поколению горожан идти будет просто некуда.

— Сейчас до пенсии мне, например, остается 8 лет, а после принятия закона уже будет 16. Мы будем не полусогнутых ходить на работу, а дети без работы сидеть, потому что места будут заняты, — обращались друг к другу новодвинцы.

Животрепещущего обсуждения на митинге заслужил и другой вопрос: откуда рациональнее взять деньги на выплат уже вышедшим на пенсию людям. И сами пенсионеры, и те, кого пенсия ожидает еще только через несколько лет предложили вариант уменьшить зарплаты депутатам Госдумы или футболистам.

Трибуну для высказывания постарались дать каждому, кто хотел выразить свое отношение к реформе

— Нам правительство дает подачку — будут повышать пенсии на 1000 рублей, при этом они готовы тратить миллиарды на восстановление стадионов, чтобы проходил чемпионат. Надо так: сборная проиграла чемпионата — на минималку; у депутата закон не прошел, нарушает права граждан — на минималку. Тогда бы они поняли, что значит получать мало и не мочь жить на эти деньги, — предложила одна из митингующих.

Новодвинка Марина Носницына рассказывает, как они с мужем подсчитали, что если закон будет принят, то государство на них за еще 8 лет работы сэкономит около двух миллионов рублей, за желание стать «ипэшниками» в итоге тоже придется переплачивать — налогами. При этом, по ее мнению, даже если люди будут работать дольше, они не всегда смогут сохранить до самой пенсии хорошее рабочее место и высокую зарплату:

— У меня сейчас маме 58 лет, как раз тот возраст, когда она по-новому должна выйти не пенсию. У нее проблемы с сердцем, с суставами, а куда предлагают работать идти: выгоняют в кочегары, дворники. Если она не сможет со своим здоровьем работать, сядет на больничный. А больничный лист достойно не оплачивается, а на деньги с него нужно купить лекарство, оплатить коммуналку. Мне кажется, всё это такое негодяйство.

Плакаты с собой никто не принес — все были розданы жителям организаторами

Сами организаторы в выступлениях делали ставку на цифры Росстата , по данным которого в 62 регионах России до 65 лет не доживают около 40% мужчин и 20% женщин. Если же сравнивать показатели сейчас и конца 1980-х годов, то тех, кто все же преодолевает рубеж в 65 лет, стало больше всего на 5%, то есть жить дольше мы и так не стали.

Депутат АОСД от ЛДПР Сергей Пивков, выступавший на митинге со стороны организаторов, заметил, что 1000 рублей прибавки к пенсии, о которой говорят с экранов телевизоров, пока всего лишь фикция.

— Это ведь 1000 рублей в среднем. Размер прибавки будет зависеть о того, какие пенсии. Тем, у кого минималка, может получат доплату в 100-200 рублей. А те, у кого и так большие пенсии, получат больше всех. Я изучал законопроект: там механизма повышения просто нет. Вскользь сказано, что повышение возраста позволит увеличить пенсии, но о конкретных суммах речи не ведется вообще, — пояснил Пивков.

К концу митинга многие все же начали уходить, не дождавшись официального завершения — речи несколько затянулись

Итогом митинга на стадионе «Мотор», как объясняют организаторы, станет резолюция, которую уже завтра отправят депутатам Госдумы и областного собрания. Завтра же в АОСД состоится внеочередная сессия, на которой проект закона будет рассматриваться депутатами.

— Уже 61 субъект, к сожалению, дал положительное заключение. Мы не хотим быть 62-ым субъектом. К депутатам Облсобрания будем обращаться, чтобы они не принимали проект в том формате, который есть сейчас, — добавил Сергей Пивков.