Внедрение технологических решений в промышленности обсудили на ИННОПРОМ-2018

В рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» Министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступил на пленарной сессии «Интегрированные технологии в промышленности: Какие решения работают».

Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить предприятиям возможность внедрять в свою работу уже существующие технологические решения. Этому будут способствовать разработка доступных финансовых инструментов, а также поддержка деятельности таких агрегаторов, как, например, Фонд развития интернет инициатив, — подчеркнул Денис Мантуров.

Нужно стремиться к выстраиванию долгосрочного партнерства и формированию совместных центров компетенций с участием иностранных компаний, — добавил Министр.

Исполнительный директор по производству компании «Вертолеты России» Михаил Рыбаков рассказал о целях и задачах на ближайшее будущее:

«Полтора года назад мы приняли решение о создании сквозной цифровой платформы холдинга. Цель — увязать цифровой двойник изделия, цифровые полигоны по испытанию изделий, цифровое производство и связать это все не только внутри холдинга, но и с нашими поставщиками и конечным заказчиком. Если говорить про цели и задачи, само собой — это срок разработки и вывода на рынок изделия, и затраты, и качество».

Генеральный директор Cisco CIS Джонатан Спарроу сказал, что роль IT в бизнесе сейчас наиболее критична, чем когда-либо, потому что «мы все понимаем, что без наших девайсов почти физически дискомфортно».

Госкорпорация «Росатом» заинтересована в партнерстве с крупными компаниями, специализирующимися на цифровых технологиях, в вопросе разработок и внедрения систем автоматизированного управления производственными процессами не только внутри корпорации, но и в других отраслях. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатом» Кирилл Комаров:

«Для нас, как для Росатома, именно в силу нашей специфики, наличия у нас десятка тысяч собственных программистов и разработчиков, наличия у нас большого исторического опыта в умении разрабатывать собственные цифровые продукты для себя, идеальная модель взаимоотношений с цифровыми компаниями заключается именно в том, чтобы мы работали не как заказчик и поставщик, а работали в режиме партнерства».