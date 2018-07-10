В районе Старое Крюково провели экскурсию в Ново-Иерусалимский монастырь

На прошлой неделе подопечные отделения социальной реабилитации инвалидов посетили с экскурсией Ново-Иерусалимский монастырь в городе Истра . В процессе осмотра красивейшего собора, нас ознакомили с историей монастыря. Оказывается еще в 17 веке, патриарх Никон вместе с царем Алексеем Михайловичем задумали построить на русской земле аналог Палестины . Дело в том, что в те времена на Святой земле господствовала османская империя, и посещение Иерусалима для христиан было просто опасным. Истринские земли были выбраны не случайно — ландшафт позволял воссоздать святую землю в миниатюре: река Истра сыграла роль реки Иордан, окружающие монастырь холмы могли послужить аналогами холмов, окружающих Иерусалим, парк за стенами монастыря был переименован в Гефсиманию.

В 1649 году в Москву Иерусалимским патриархом Пасием была привезена модель Храма гроба господня. Данное скульптурное изображение и было использовано при строительстве Воскресенского собора, который является копией Храма Гроба Господня в Иерусалиме (хотя, внешне Собор совершенно не похож).

В 18-19 веках Новоиерусалимский монастырь был наиболее посещаемым местом паломничества, он играл важнейшую роль в духовном развитии России . После революции в 1919 году Монастырь был закрыт. На территории были открыты два музея.

Во время Великой отечественной войны территория монастыря была оккупирована немцами. Многие здания и постройки были разрушены, взорван был Воскресенский собор и колокольня. Этот вопрос был особо отмечен на Нюрнбергском процессе. В период 1950-х по 1990 годы проводились реставрационные работы, благодаря которым Новоиерусалимский монастырь восстанавливался из пепла, как птица феникс.

Даже сегодня можно увидеть следы от снарядов, которые были специально оставлены реставраторами для памяти об этих временах.