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Регулирование тарифов на мобильную связь опасно для отрасли, «Мегафон»
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Регулирование тарифов на мобильную связь опасно для отрасли, «Мегафон» 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Регулирование тарифов на услуги мобильной связи опасно для отрасли и может затормозить внедрение новых технологий, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
Ранее во вторник лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что фракция разработает законопроект о государственном регулировании тарифов на мобильную связь.
В «Мегафоне» напомнили, что опыт последних 10 лет показывает, что на рынке сотовой связи в России сложилась свободная конкуренция, в результате которой операторы последовательно снижали цены на услуги связи, и сегодня они одни из самых низких в мире, а качество — одно из самых высоких.
"В то же время цены на регулируемые тарифы и услуги имеют тенденцию к росту. Регулирование стоимости услуг связи опасно для отрасли и может привести к снижению конкуренции и затормозить внедрение новых технологий", — сказали в пресс-службе «Мегафона».
Ранее в Минкомсвязи также заявили, что тарифы на сотовую связь не нуждаются в госрегулировании, в России стоимость этих услуг и без того одна из самых низких в мире.
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