Регулирование тарифов на мобильную связь опасно для отрасли, «Мегафон»

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Регулирование тарифов на услуги мобильной связи опасно для отрасли и может затормозить внедрение новых технологий, заявили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона"

В «Мегафоне» напомнили, что опыт последних 10 лет показывает, что на рынке сотовой связи в России сложилась свободная конкуренция, в результате которой операторы последовательно снижали цены на услуги связи, и сегодня они одни из самых низких в мире, а качество — одно из самых высоких.

"В то же время цены на регулируемые тарифы и услуги имеют тенденцию к росту. Регулирование стоимости услуг связи опасно для отрасли и может привести к снижению конкуренции и затормозить внедрение новых технологий", — сказали в пресс-службе «Мегафона».