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Кирилл Евдокимов: «На „iВолге“ я получил опыт, поддержку и аргументированную критику»
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Кирилл Евдокимов: «На „iВолге“ я получил опыт, поддержку и аргументированную критику» 

Волга Ньюс 6 часов назад
Кирилл Евдокимов из Нижегородской области и его команда создали новое спасательное автоматическое средство, которое сработает, даже если человек запаникует в воде.
"Мы проанализировали рынок и выяснили, что на данный момент на отечественном рынке отсутствуют спасательно-плавательные средства, срабатывающие автоматически в критической ситуации. А на американском рынке представлено устройство KINGII. Оно имеет вид браслета и придает его владельцу дополнительную плавучесть в критической ситуации, но требует совершения определенных действий для приведения механизма в рабочее состояние. Мы установили, что ребенку (да и многим взрослым) трудно справиться со стрессом, если он начинает тонуть. Тогда ему на помощь должна прийти автоматическая система срабатывания", — объясняет Кирилл.
Основные проблемы у ребят возникли с поиском единомышленников и созданием прототипов. Ведь даже самая простая на бумаге цель требует практического решения многих задач. И опыт участия в «iВолге» дал необходимые навыки, опыт и связи.
"IВолга" для меня — это не только грант. Я приобрел новых друзей, полезные связи, опыт представления себя и своих проектов, поддержку и аргументированную критику, — поделился студент. — Это был замечательный этап в жизни, давший мне толчок в моем саморазвитии. Мне бы хотелось побывать на форуме еще раз — это великолепное место, где каждый найдет для себя что-то интересное!"
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