Бюджетный комитет ГД поддержал нулевой НДС при перелетах в Крым 

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости Крым. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки к проекту закона о повышении до 20% ставки НДС, которые продляют действие нулевой ставки этого налога при авиаперелетах в Крым и обратно до 1 января 2025 год, пишет РИА Новости.
Кроме того, комитет поддержал поправку, устанавливающую нулевую ставку НДС в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в Дальневосточном федеральном округе при условии, что пункт отправления и/или назначения расположены на его территории. Депутаты поддержали предложение главы комитета Андрей Макаров принять эту поправку за основу и продлить ее действие до 2025 года, применив «унифицированный подход».
Законопроект в окончательной редакции перед вторым чтением бюджетный комитет планирует определить 16 июля.
В настоящее время внутренние авиаперевозки в России облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Крыма, Севастополя и Калининградской области, для которых установлен нулевой НДС (для полуострова — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).