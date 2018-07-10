Псковская область осталась в группе регионов с пониженной политической устойчивостью 

Псковская область по итогам осталась в группе регионов с пониженной политической устойчивостью по версии фонда «Петербургская политика»: регион получил в рейтинге 5,8 балла, это на 0,1 балла меньше, чем в мае. Среди положительных событий в политической жизни региона эксперты фонда назвали договоренность врио губернатора Михаила Ведерникова с руководством авиакомпании «Азимут» о возобновлении авиасообщения между Псковом и Москвой, обсуждение Ведерниковым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым хода реализации действующих проектов и перспективных направлений совместной работы, а также запуск в Островском районе нового завода по производству асфальта и бетона. Среди отрицательных — митинг в Пскове против повышения пенсионного возраста и 84-е место в рейтинге регионов по уровню жизни семей РИА «Рейтинг». В регионы с максимальной политической устойчивостью вошли семь субъектов федерации: Белгородская область, Калужская область, Чукотский автономный округ, Томская область, Ленинградская область, Мордовия и Оренбургская область. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».