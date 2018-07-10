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Эксперт: Ограничение миграции Лондоном может спровоцировать конфликт в Северной Ирландии
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Эксперт: Ограничение миграции Лондоном может спровоцировать конфликт в Северной Ирландии 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН объяснил НСН, почему позиции Лондона еще могут серьезно измениться.
Великобритания на переговорах с Европейским союзом по Brexit будет настаивать на отмене свободного пересечения госграницы. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом в кабинете Терезы Мэй допускают введение особого режима мобильности для тех, кто едет работать или учиться.
Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов объяснил НСН, почему позиции Лондона еще могут серьезно измениться.
«Никто ничего еще толком не знает. Лондон после Brexit хочет поставить шенгенскую формулу пересечения границ под национальный контроль. С другой стороны, ему нужна рабочая сила для бизнеса. С точки зрения Брюсселя нужно состыковать общеевропейское миграционное законодательство с британским. Кроме того, появляется проблема Ирландии, потому что с ней имеет особые отношения Ольстер. По обе стороны границы живут ирландцы, только одни католики, а другие протестанты. Если Лондон закроет свободное перемещение между двумя ирландскими территориями, это может возобновить межконфессиональный конфликт в Северной Ирландии.
Это только три узловых момента, и как из этих сложностей выйдет кабинет Терезы Мэй, непонятно. Решений пока нет, и не видно даже их приблизительных контуров. У Мэй внутри партии сейчас разброд, борьба между сторонниками жесткого варианта Брекзита и мягкого выхода. А переговорщики в Брюсселе требуют от Лондона более четкой и ясной линии, чтобы положить на бумагу хотя бы предварительные позиции сторон», — сказал он.
Напомним, накануне из-за конфликта с премьер-министром по поводу Brexit подал в отставку глава британского МИДа Борис Джонсон.
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