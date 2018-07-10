«Новичок» на машине: автомобиль врача из Суиндона отправлен на химэкспертизу

Машина врача скорой помощи из английского Суиндона отправлена на экспертизу в Портон-Даун. Специалисты британской военной лаборатории проанализируют, есть ли на автомобиле частицы нервно-паралитических веществ.

В дом проживающего в Суиндоне бывшего служащего Королевских ВВС Великобритании Кита Миллса прибыли военные в защитном камуфляже и масках, сообщает ТАСС . Кит Миллс был одним из врачей медицинской бригады, которая выехала для оказания помощи британке Дон Стерджес . Женщина 8 июля скончалась предположительно от химического агента А234 «Новичок», а врач оказался в числе пострадавших в инциденте.

Специалисты химической лаборатории изъяли белый Audi, принадлежавший Миллсу.

Следов отравляющего вещества в организме Миллса не обнаружено, но не исключено, что они могли остаться на одежде врача и в его автомобиле.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. В британской полиции подозревают, что отравляющее вещество могло распространиться на третий город графства Уилтшир, вслед за Солсбери и Эймсбери.

Чарльз Роули 10 июля пришел в себя. Контртеррористическое подразделение лондонской полиции считает, что Стерджес и Роули подверглись воздействию «Новичка». В марте 2018 года этим же веществе нервно-паралитического действия, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Следователи Скотланд-Ярда считают, что Стерджес и Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, подняв с земли незнакомый им предмет.