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«Новичок» на машине: автомобиль врача из Суиндона отправлен на химэкспертизу
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«Новичок» на машине: автомобиль врача из Суиндона отправлен на химэкспертизу 

Вести.Ru 6 часов назад
Машина врача скорой помощи из английского Суиндона отправлена на экспертизу в Портон-Даун. Специалисты британской военной лаборатории проанализируют, есть ли на автомобиле частицы нервно-паралитических веществ.
В дом проживающего в Суиндоне бывшего служащего Королевских ВВС Великобритании Кита Миллса прибыли военные в защитном камуфляже и масках, сообщает ТАСС. Кит Миллс был одним из врачей медицинской бригады, которая выехала для оказания помощи британке Дон Стерджес. Женщина 8 июля скончалась предположительно от химического агента А234 «Новичок», а врач оказался в числе пострадавших в инциденте.
Специалисты химической лаборатории изъяли белый Audi, принадлежавший Миллсу.
Следов отравляющего вещества в организме Миллса не обнаружено, но не исключено, что они могли остаться на одежде врача и в его автомобиле.
44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. В британской полиции подозревают, что отравляющее вещество могло распространиться на третий город графства Уилтшир, вслед за Солсбери и Эймсбери.
Чарльз Роули 10 июля пришел в себя. Контртеррористическое подразделение лондонской полиции считает, что Стерджес и Роули подверглись воздействию «Новичка». В марте 2018 года этим же веществе нервно-паралитического действия, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Следователи Скотланд-Ярда считают, что Стерджес и Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, подняв с земли незнакомый им предмет.
"Настало время, чтобы власти Великобритании сами, наконец, четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна — центре по защите от химоружия, где, собственно, производился тот самый токсичный химикат, который относится к массиву изучаемых в западных странах новых нервнопаралитических веществ под названием «Новичок», — считает замминистра промышленности и торговли, глава российской делегации в Организации по запрету химоружия Георгий Каламанов. — Надо понимать, что наркотики тоже относятся к категории нервнопаралитических веществ".
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