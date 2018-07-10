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Сажать картошку или нет: Как журналисты запутали дачников
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Сажать картошку или нет: Как журналисты запутали дачников 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
В прошлом месяце дачники содрогнулись и усмехнулись одновременно. Это кто же проверит, что ты на своем участке в землю втыкаешь?! Однако, именно такую новость в июне распространили журналисты. Сразу видно, не дачники. Из-за них-то Россельхозу пришлось выпустить официальное опровержение о «выдуманном» запрете для россиян на выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд. Опровержение появилось на сайте ведомства.
Фото: tassphoto.com  — Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность, — гласит документ.
То есть для дачников ровным счетом ничего не изменилось. По крайней мере для тех, кто картошку со своего участка не продает.
Цепочка «утки»
Если проследить, откуда в СМИ появилась информация о запрете на посев «второго хлеба» и предусмотренных штрафах, то цепочка выведет на некий канал «Еж», на который ссылается газета «Новые известия».
Фото: newizv.ru  Канала, увы, больше не существует, а осадочек от «запрета и штрафов» остался. Статья 10.12 КоАП РФ предусматривает денежное наказание за «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». Для народа все по 300-500 рублей, должностным лицам до тысячи, а юридическим — до десяти. И это без учета псевдо-нововведений, которые растиражировали СМИ.
Фото: tassphoto.com  Так за что все-таки можно получить штраф на своем дачном участке? И насколько часто это случается на практике в интервью Пятому каналу рассказал Андрей Лях, начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга:
Видео: Пятый канал
— Садоводов у нас практически не штрафуют. Ведь никто не знает, где находятся наши садоводы, адресов почтовых нет. Могут штрафовать, если сосед жалуется на соседа. Это отношения между людьми. Есть такое понятие общежитие. Но если поселки старые, там все устоялось, никто ни на кого жаловаться не будет. Инциденты бывают в новостройках. Если, например, сливная труба от туалета соседа идет к вам, а ваш участок ниже. Согласитесь, это неправильно и надо жаловаться. Люди отправляют свои жалобы, начиная от президента и кончая Роспотребнадзором и прокуратурой. Жалуются везде. Бывает, что соседи свиней разводят, запах ужасный идет по садоводствам, тогда жаловаться надо в Ветнадзор. Этим нельзя заниматься, потому что мешаете соседям. А в целом, представьте, стоит громадное садоводство, если никто не жалуется, то как вы вообще определите, есть нарушения или нет. Это же нереально, — рассказал эксперт.
Подобные новости одни воспринимают, как посягательство на свободу действий, которую негласно гарантирует своя земля. Другие не более, чем посмеиваются над «инициативой». Ведь и правда: не поймали, как сажаешь доморощенную картошку, — значит, законопослушный садовод.
Ания Батаева
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