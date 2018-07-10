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Партию незадекларированной косметики на 1,2 млн руб. обнаружили в Шереметьево у пассажирки из Сеула
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Партию незадекларированной косметики на 1,2 млн руб. обнаружили в Шереметьево у пассажирки из Сеула 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Гражданка Узбекистана, которая прилетела из Сеула в Москву, пыталась провезти незадекларированные косметологические препараты общей стоимостью около 1,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Сеул-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили 33-летнюю гражданку Узбекистана, которая пыталась провезти незадекларированные косметологические изделия. При проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного девушкой, инспектор обратил внимание на большое количество однородных предметов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что далее в результате таможенного досмотра были обнаружены косметологические препараты для ухода за кожей лица общим количеством 264 упаковки.
«В собственноручном письменном объяснении пассажирка пояснила, что товары приобрела за 1,2 тыс. долл. в качестве образцов для выставки. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость предметов косметики составила 1 млн 156 тыс. 125 руб., что превышает предельно допустимую сумму стоимости товаров, эквивалентную 10 тыс. евро», — указано в сообщении.
В пресс-службе заключили, что в действиях пассажирки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».
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