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Почтальону из Коломны жители подарили велосипед
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Почтальону из Коломны жители подарили велосипед 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковной Коломны поздравили с Днем российской почты работника местного почтового отделения и подарили ему велосипед, говорится в сообщении пресс-службы УФПС Москвы — филиал ФГУП «Почта России».
«Андрей Белкин, почтальон подмосковного отделения связи «Коломна-5», стал обладателем нового велосипеда. Такой подарок к профессиональному празднику почтальону сделали местные жители, на их доставочном участке Андрей работает уже шесть лет. Особенно удобно, что у велосипеда есть специальная передняя корзина для почтовой сумки», — говорится в сообщении.
Подарок, как признался сам Белкин, стал неожиданным и оттого вдвойне приятным. Он поблагодарил жителей и признался, что и до этого развозил почтовые отправления на велосипеде, но за шесть лет тот уже износился.
Отделение связи 140405, где работает велопочтальон, обслуживает жителей поселка Кирова в подмосковной Коломне. Каждого своего клиента — а это 200 человек — почтальон знает по имени.
Недавно в УФПС Московской области прошел конкурс «Велопочтальон 2018», по итогам которого пять лучших мастеров своего дела подмосковного региона получили велосипеды, специально предназначенные для доставки почтовой корреспонденции на дальние маршруты. Все модели оснащены усиленными шинами, специальными креплениями для почтовых ящиков и сумок, некоторые из них имеют дополнительные колеса.
День российской почты отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля. В этом году дата пришлась на 8 июля. Праздник установлен указом президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.
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