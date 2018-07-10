Дань с бизнесменов шла на айфоны и обеды семьи губернатора Ковтун

Громкое уголовное дело в отношении экс вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко , а также сотрудников управления делами администрации Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского, задержанных осенью 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, вышло на новый уровень. По предварительным данным следствия, областные чиновники регулярно обкладывали местных предпринимателей данью под видом взносов на благотворительные нужды. Деньги, как правило, тратились на удовлетворение личных просьб и организацию праздных утех руководителей региона, включая и губернатора Мурманской области Марины Ковтун

В распоряжении News.ru оказались некоторые материалы этого дела, не вошедшие в число документов, находящихся под грифом «Секретно». Публикуем их без купюр и комментариев.

Преступный умысел

«В период с 2015 по 2017 годы, реализуя свой преступный умысел с целью хищения денежных средств, Бабенко, пользуясь авторитетом занимаемой должности, неоднократно направлял в адрес коммерческих организаций Мурманской области письменные обращения с просьбой оказать правительству Мурманской области для решения социально значимых задач благотворительную помощь в виде денег, перечислить которые надлежало на счёт государственного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области».

gov-murman.ru Экс вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко

Бабенко, Благодельский и Никрашевский заключали между государственным областным учреждением «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» и подрядчиками фиктивные договоры на предоставление товаров и услуг. Товары и услуги не предоставлялись, а средства обналичивались подозреваемыми».

Всего, по предварительным данным следствия, с помощью этой мошеннической схемы было похищено около 50 миллионов рублей. Заключено около 80 фиктивных договоров.

На инаугурацию не скупились

«1 миллион 890 тысяч 388 рублей — на обеспечение инаугурации губернатора Мурманской области М. В. Ковтун.

293 тысячи 740 рублей — на обеспечение совещаний губернатора (ужины, кофе-брейки, декорирование помещений живыми цветами).

971 тысяча 250 рублей — на ежегодный доклад губернатора Мурманской области о проделанной работе (банкет и оформление зала).

1 миллион 541 тысяча 884 рубля — на новогодние подарки для взрослых.

2 миллиона 230 тысяч 660 рублей — на рыбалку губернатора Мурманской области (как на личную, так и с участием гостей региона).

1 миллион 727 тысяч 496 рублей — на проведение ремонтов в служебной квартире губернатора и в её гостевом доме.

Не менее 100 тысяч рублей — на приобретение дорогостоящих гаджетов для губернатора Мурманской области.

Не менее 90 тысяч рублей — на приобретение экипировки для сына губернатора Мурманской области».

gubernator51.ru Инаугурация губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Из протокола допроса Благодельского:

«В период своей работы в должности первого заместителя руководителя государственного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» я вёл учёт расходов на оплату питания губернатора и членов её семьи в объекте недвижимого имущества Мурманской области «Гостевой домик». Полученную информацию я заносил в документ Excel «Гостевой домик +МСК», сохранённый на флэш-накопителе.

Бабенко знал обо всем, я периодически отчитывался ему по реальным расходам благотворительных средств. То есть официально заключались договоры якобы на служебные нужды Губернатора и Правительства, а в действительности в основном деньги тратились на обеспечение неслужебных трат Губернатора и близких ей лиц. В частности, на эти деньги мы организовывали рыбалку для Губернатора и ее друзей, покупали дорогие рыбные наборы для определенных губернатором лиц. Отчеты я периодически приносил ей на бумаге. Кроме того, Бабенко возмущался, что некоторые траты пропускают в официальную плоскость на сайт госзакупок. Бабенко возмущался: Что вы делаете? Надо все это прятать? Я лично был исполнителем данных незаконных указаний и осознавал, что они незаконны. Однако боялся потерять работу».

Из протокола допроса Бабенко:

«В целом я признаю показания Благодельского. Действительно признаю, что существовал внебюджетный счет, на который собирались деньги по письмам за подписью Губернатора и за моей подписью. Письма писались на имя крупных предпринимателей нашего региона. Полученные средства могли быть затрачены на организацию массовых мероприятий, иногда на благотворительные цели, но в основном тратились на иные цели, как официальные, так и неофициальные нужды губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области, которые не подкреплены бюджетными ассигнованиями. То есть нет ни одного документа, позволяющего использовать деньги региона на рыбалку губернатора или подарки для друзей. Однако поскольку та категорически не хотела тратить свои деньги, но развлечений требовала, приходилось вот таким образом выкручиваться. В целом механизм проведения мероприятий выглядел следующим образом: Губернатор ставила мне задачу о приобретении какого-то предмета, услуги, оплаты рыбалки, оплаты экипировки, подготовки продуктов питания. Эти задачи мне ставила Ковтун».

Из протокола допроса Никрашевского:

«Игорем Леонидовичем Бабенко давались прямые указания о приобретении той или иной вещи. Планшетный компьютер, сотовый телефон «Айфон» и другие покупки для личного пользования губернатора Ковтун М. В. Он просто ставил нам задачу — приобрести что-то немедленно для Губернатора Мурманской области. Причем очень часто это были предметы для личного пользования. Например, экипировка для рыбалки, рыбные наборы, дорогостоящая техника, удочки. То есть закупать экипировку на рыбалку (а закупалось очень много экипировки) официально невозможно. Нет такой статьи бюджета. Нельзя официально закупить такие предметы. Однако губернатор постоянно просила обеспечивать ее рыбалки.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens

Во время своего отпуска Губернатор за бюджетные средства произвела перелет и проживание в гостинице. После этого много раз проводились совещания по этой проблеме. Решения о том, как законно это устроить, не нашли. Доложили об этом Бабенко, на что тот сказал: «Идите, работайте», подразумевая что надо как-то выкручиваться незаконно, поскольку законного пути не было. В итоге нами был заключен фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем Бессоновым, деньги, обналиченные по этому договору, мы заплатили за губернатора в кассу. Губернатор нам их не вернула. Чтобы нигде не светилось, что ею осуществляются крупные расходы за гостиницу, чтобы не светить это в СМИ и в официальной плоскости, мне надо было идти в Сбербанк и оплачивать за Марину Васильевну ее счета за гостиницу».

Вопрос: — Коммунальные услуги в гостевом доме губернатора кто оплачивает?

Никрашевский: — Эти расходы за счет средств областного бюджета.

Вопрос: — Использует ли Губернатор этот дом для собственного проживания, когда там нет официальных гостей?

Никрашевский: — Да, постоянно.

Вопрос: — Если бы в этом доме никто не проживал на постоянной основе, а он бы использовался по назначению, это бы повлияло на коммунальные платежи?

Никрашевский: — Конечно, коммунальные платежи были бы в разы меньше. Не было бы дорогостоящей оплаты за электричество. При этом Губернатор требовала определенную температуру в сауне, необходимо было ее поддерживать. Расходы в связи с этим были очень большими и ложились на областной бюджет. Бабенко говорит, что Губернатор возмещала коммунальные платежи за проживание в гостевом доме. Однако я утверждаю, что это не так. Каждый месяц примерно с осени 2016 года до середины 2017 года я лично из своих средств по собственной инициативе возмещал эти расходы. Об этом я никому не говорил».