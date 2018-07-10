Россия ответила на заявления о нарушении воздушного пространства в Эстонии

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Эстонская сторона, которая утверждает, что российский самолет Ил-96 мог без разрешения войти в воздушное пространство республики, может использовать для прояснения ситуации официальные каналы связи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова

Во вторник эстонские военные сообщили, что российский Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики и находился там около минуты. Согласно их сообщению, транспондер самолета был включен, но план полета представлен не был и борт не вступал в контакт с эстонской стороной по радиосвязи. По данным эстонских военных, МИД страны вызвал посла России Таллине и вручил ему соответствующую ноту.

В ведение управления делами президента России входит специальный летный отряд «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. В авиапарке отряда около десятка самолетов Ил-96.

"Существует официальный регламент взаимодействия, согласно которому и эстонская сторона в любом ситуации для прояснения ситуации может использовать официальные каналы связи и обратиться в российский МИД", — сказала Крылова.

В управделами президента также обратили внимание, что при пролете над любой территорией, особенно над территорией зарубежных стран, любой борт должен сообщать свой маршрут следования и отвечать на запросы диспетчеров.