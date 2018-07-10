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Россия ответила на заявления о нарушении воздушного пространства в Эстонии
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Россия ответила на заявления о нарушении воздушного пространства в Эстонии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эстонская сторона, которая утверждает, что российский самолет Ил-96 мог без разрешения войти в воздушное пространство республики, может использовать для прояснения ситуации официальные каналы связи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.
Во вторник эстонские военные сообщили, что российский Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики и находился там около минуты. Согласно их сообщению, транспондер самолета был включен, но план полета представлен не был и борт не вступал в контакт с эстонской стороной по радиосвязи. По данным эстонских военных, МИД страны вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.
В ведение управления делами президента России входит специальный летный отряд «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства. В авиапарке отряда около десятка самолетов Ил-96.
"Существует официальный регламент взаимодействия, согласно которому и эстонская сторона в любом ситуации для прояснения ситуации может использовать официальные каналы связи и обратиться в российский МИД", — сказала Крылова.
В управделами президента также обратили внимание, что при пролете над любой территорией, особенно над территорией зарубежных стран, любой борт должен сообщать свой маршрут следования и отвечать на запросы диспетчеров.
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