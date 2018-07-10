СМИ: Германия вела промышленный шпионаж за компаниями Швейцарии

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика». Служба внешней разведки ФРГ на протяжении многих лет осуществляла сбор конфиденциальной информации о швейцарских компаниях, расположенных в Австрии

Об этом сообщило швейцарское издание SonntagsBlick со ссылкой на публикации австрийских Der Standard и Profil.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в период с 1999 по 2006 гг. осуществляла сбор телефонных разговоров и электронных писем сотрудников и руководства различных швейцарских компаний, чьи филиалы находились в Австрии. Среди целей шпионажа немецких спецслужб оказались фармацевтическая фирма Sandoz, входящая в группу Novartis; логический концерн Panalpina; компании Bossard, Tecan, Habasit и ряд других фирм.

Часть перехваченной информации также попала к американским спецслужбам в лице Агентства по национальной безопасности ( АНБ ), масштабы слежки со стороны которой в отношении граждан США , а также других государств несколькими годами ранее стали известны благодаря разоблачениям ее бывшего сотрудника Эдварда Сноудена

Федеральная разведывательная служба Германии напрямую подчиняется канцлеру ФРГ. Как отмечается, власти Швейцарии были в курсе о происходящем промышленном шпионаже, однако «не могли ничего предпринять» из-за отсутствия полномочий.

Депутат Совета кантонов от партии социалистов Клод Жаньяк, президентом Деловой делегации (GPDel), осуществляющей парламентский надзор над разведывательными службами Швейцарии заявил о том, что организация изучит опубликованные сведения.