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СМИ: Германия вела промышленный шпионаж за компаниями Швейцарии
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СМИ: Германия вела промышленный шпионаж за компаниями Швейцарии 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Служба внешней разведки ФРГ на протяжении многих лет осуществляла сбор конфиденциальной информации о швейцарских компаниях, расположенных в Австрии.
Об этом сообщило швейцарское издание SonntagsBlick со ссылкой на публикации австрийских Der Standard и Profil.
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в период с 1999 по 2006 гг. осуществляла сбор телефонных разговоров и электронных писем сотрудников и руководства различных швейцарских компаний, чьи филиалы находились в Австрии. Среди целей шпионажа немецких спецслужб оказались фармацевтическая фирма Sandoz, входящая в группу Novartis; логический концерн Panalpina; компании Bossard, Tecan, Habasit и ряд других фирм.
Часть перехваченной информации также попала к американским спецслужбам в лице Агентства по национальной безопасности (АНБ), масштабы слежки со стороны которой в отношении граждан США, а также других государств несколькими годами ранее стали известны благодаря разоблачениям ее бывшего сотрудника Эдварда Сноудена.
Федеральная разведывательная служба Германии напрямую подчиняется канцлеру ФРГ. Как отмечается, власти Швейцарии были в курсе о происходящем промышленном шпионаже, однако «не могли ничего предпринять» из-за отсутствия полномочий.
Депутат Совета кантонов от партии социалистов Клод Жаньяк, президентом Деловой делегации (GPDel), осуществляющей парламентский надзор над разведывательными службами Швейцарии заявил о том, что организация изучит опубликованные сведения.
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