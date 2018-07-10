Мамлюки: как кавказцы правили Египтом

В XIII веке власть в Египте захватили представители военной аристократии — мамлюки. Это было совершенно особое сословие, которое формировалось из рабов, захваченных на территории России : половцев, грузин, черкесов и адыгов, а по некоторым данным. еще и русских. Их государство было сильным региональным лидером и просуществовало почти 300 лет.

Как рабы стали аристократами

В средневековом исламском мире была очень популярна практика использования воинов-рабов. Само слово «мамлюк» можно перевести как раб, невольник. Египетские арабские султаны и шейхи пытались создать себе армию идеальных солдат. Они покупали рабов на невольничьих рынках, помещали их в закрытые школы, где те без устали тренировались убивать во славу Аллаха и своего хозяина.

Мамлюками становились лишь те рабы, которые были захвачены на воле во время военных операций мусульман на северных границах их держав. Поэтому основную их массу составляли мальчики с Северного Кавказа, из Грузии Армении , и Великой Степи. Лев Гумилев писал, что мамелюкам такое положение дел вполне нравилось, и они не стремились убежать. Перспективы бегства и свободы были очень сомнительными: одни, на чужой земле, они были обречены на смерть. А служба султанам, наоборот, сулила выгоду.

До легендарного Саладина, победителя крестоносцев, мамелюки оставались невольниками, но жили очень хорошо. Они могли становиться военачальниками. Позднее, когда в этих краях услышали об успехах своих соотечественников, многие молодые черкесы и кипчаки стали сами, добровольно вступать в ряды мамлюков. Еще до освобождения мамлюки активно влияли на политику, поддерживая нужные династии в каирских дворцовых интригах.

При Саладине, в 1170-х, мамелюки и другие военные стали получать в собственность наделы земли, рабы вдруг стали феодалами. Саладин смог победить в гражданской войне именно благодаря тому, что таким щедрым жестом поставил на свою сторону военную элиту Египта. Но этим Саладин вырыл могилу своей династии Аййубидов — в 1250 году мамлюки убили потомка Саладина — Муаззама Туран-шаха, и сами возглавили страну.

Мамелюки речные и мамелюки башенные

Уже в начале XII века, мамлюки представляли собой влиятельную и очень закрытую корпорацию. Гумилев писал, что отряды мамлюков формировались именно по этническому принципу: «И вот представьте такую картину. На невольничий базар, где стоят нагие юноши, выходит сотник в чалме, в роскошных шароварах, с саблей на боку и кричит: „А ну, крещеные, кто из Чернигова , кто из Мурома , отзовись!“ Кое-кто отзывается, и сотник уводит их к себе в казарму, чтобы включить в свой отряд. Затем выходит другой сотник и кричит: „Эй, уланлар, кель менде“. Его сменяет третий, говорящий по-черкесски, четвертый — по-алански, пятый — по-грузински, и так, пока все не разберут своих земляков. Принцип этнической близости выдерживается более строго, чем в любых иных коллизиях».

В итоге выделились две группировки: мамелюки бахри, которые были преимущественно половцами-кипчаками, и бурджи — кавказцы и греки. Бахри переводится как большая река, так как тренировочный лагерь этих мамлюков был на нильском острове, а бурджи — это башня, потому что мамлюки-кавказцы тренировались при каирском форте.

Сначала к власти пришли бахри. Их правление пришлось на тяжелейший период истории Египта. По словам историка Семеновой, страну раздирала гражданская война, и мамлюкам еле-еле удавалось удерживать власть в своих руках. Мамлюки правили как воины, отдавая все свои силы и страсть именно сражениям.

Поначалу это получалось у них очень неплохо: султан бахри Бейбарс в 1250-х—1270-х годах смог ненадолго остановить монгольское вторжение на Ближний Восток и покончить с остатками недобитых Саладином крестоносцев на Святой Земле, подчинил Египту Армению и верховья Нила. При нем и его потомках Египет был сильнейшей державой исламского мира. На пике величия, империя бахритов простиралась от Алеппо на севере до Южного Судана на юге, от Триполи на западе до Багдада на востоке.

Падение мамлюков

Но по словам Семеновой, бахриты много воевали, и зачастую забывали о правлении страной. К тому же, скоро эта закрытая корпорация начала вырождаться: если первые бахриты были талантливыми воинами и удерживали власть страхом перед их военным могуществом, то последние были развращены и бесталанны.

Считалось, что среди мамлюков очень распространена гомосексуальная педофилия. Гарри Адес, автор «Истории Египта» приводит сведения от путешественников XV века, согласно которым мамлюкские султаны скупали мальчиков на всех невольничьих базаров для сексуальных утех, а в мамлюкских частях однополой любви учили в первую очередь.

В 1340-х годах в Египте начинается череда дворцовых интриг. Бахриты свергают друг друга и грызутся за власть. А в 1347 году в Египет приходит чума, от которой умирает около трети населения страны, причем больше всего людей гибнет в городах.

Поэтому в 1382 году власть в ослабленном Египте захватили кланы черкесских мамлюков-бурджитов. Они, не столь развращенные и испорченные роскошью, смогли навести в стране порядок, но ненадолго. Процессы распада, запущенные при бахритах, уже было не остановить.

На рубеже XIV и XV веков Египет втягивается в войну с Тамерланом, который завоевывает почти все их владения не в Африке. Тогда Египет выстоял лишь потому, что монголов больше интересовала Малая Азия. В XV веке Египет утопал в насилии: жадные до власти династические группировки то и дело устраивали битвы прямо на улицах Каира и Александрии.

На рубеже XV и XVI веков мамелюки ненадолго берутся за ум, и начинают модернизировать армию для того, чтобы эффективно сражаться с новыми врагами — османами и португальцами. Но к этому времени некогда сильный своей профессиональной армией рабов Египет уже бесконечно отстал от всего остального мира: мамлюки презирали огнестрельное оружие, которым не гнушались турки, и тем более португальцы. Поэтому в 1517 году бурджитская армия была уничтожена турками за несколько минут. Турки устроили настоящую охоту на мамлюков, и полностью уничтожили их.