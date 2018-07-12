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Красноярский школьник может выиграть 250 тысяч долларов от Марка Цукерберга
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Красноярский школьник может выиграть 250 тысяч долларов от Марка Цукерберга 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Красноярский 10‐классник Артем Кирсанов претендует на приз в международном конкурсе. Подросток снял видео о биологических часах человека и отправил его на конкурс Breakthrough Junior Challenge 2018, одним из учредителей которого является Марк Цукерберг. Информация об этом появилась в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Артем учится в красноярской гимназии № 13. Он решил попробовать свои силы в конкурсе и узнать что-то новое для себя в области современной науки. По его словам, от создания ролика он получил огромное удовольствие. Также школьник научился монтировать, писать сценарий и свободно держаться перед камерой.
Темой ролика 10-классник выбрал циркадные ритмы и контролирующие их молекулярные механизмы. За открытие этих биологических процессов американские ученые получили Нобелевскую премию в 2007 году.
По условиям конкурса все участники должны создать небольшой видеоролик, объясняющий важную концепцию из математики, физики или биологии. Требования: креативность материала, простота изложения при всей сложности темы и способность увлечь. Выигрыш — грант на обучение в 250 тысяч долларов.
Красноярская спортсменка завоевала «серебро» в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров.
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