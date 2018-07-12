Красноярский школьник может выиграть 250 тысяч долларов от Марка Цукерберга

Красноярский 10‐классник Артем Кирсанов претендует на приз в международном конкурсе. Подросток снял видео о биологических часах человека и отправил его на конкурс Breakthrough Junior Challenge 2018, одним из учредителей которого является Марк Цукерберг . Информация об этом появилась в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Артем учится в красноярской гимназии № 13. Он решил попробовать свои силы в конкурсе и узнать что-то новое для себя в области современной науки. По его словам, от создания ролика он получил огромное удовольствие. Также школьник научился монтировать, писать сценарий и свободно держаться перед камерой.

Темой ролика 10-классник выбрал циркадные ритмы и контролирующие их молекулярные механизмы. За открытие этих биологических процессов американские ученые получили Нобелевскую премию в 2007 году.

По условиям конкурса все участники должны создать небольшой видеоролик, объясняющий важную концепцию из математики, физики или биологии. Требования: креативность материала, простота изложения при всей сложности темы и способность увлечь. Выигрыш — грант на обучение в 250 тысяч долларов.