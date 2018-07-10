Агробизнес московского региона: время работать над брэндами

Подмосковья. Во вторник, 10 июля, в рамках круглого стола в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" эксперты обсудили перспективы развития аграрного сектора столичного региона и условия, в которых на сегодняшний день, трудятся фермеры Москвы

Руководитель Ассоциации сельскохозяйственных и промышленных производителей Михаил Микоц отметил, что сейчас сельхозпродукция поступает на столичный рынок, в основном, из регионов.

Ирана и — Доля импорта из Израиля Турции тоже немалая, но в теплый сезон большую часть рынка занимает отечественная продукция, — пояснил Микоц.

Также присутствует тепличная продукция, по объему производства которой Подмосковье занимает далеко не последнее место в Центральном федеральном округе.

— Помимо культур закрытого грунта, активно развивается и подмосковное молочное производство. Хотя «настоящего» молока в регионе до сих пор не хватает и товаропроизводителям нужна поддержка, — подчеркивает эксперт.

Рассуждая на тему того, стоит ли фермерам столичного региона пытаться конкурировать с масс-маркетом, эксперты единогласно отвечают — «Нет».

— Есть продукты массового спроса — то, что мы видим на прилавках супермаркетов, — поясняет московский фермер Алексей Бурков. — Там нет «особых» продуктов: только то, что имеет средний вкус и рассчитано на среднего потребителя. Ведь основной упор супермаркетов идет на безопасность продуктов. Но если мы говорим о ярмарках — спрос на такой товар со стороны потребителей все равно будет, так как речь идет, прежде всего, о вкусовых характеристиках, полезности и ряде других ценных для покупателя характеристик.

Бурков отметил, что цены на фермерскую продукцию на могут быть сопоставимы с теми, что предлагает супермаркет.

— Если моцарелла изготавливается вручную и является качественной, она никогда не может стоить столько, сколько товар, производимый на автоматизированных производственных линиях. — иллюстрирует ситуацию эксперт.

Председатель Комитета по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Московской торгово-промышленной палаты, председатель Кооперативного союза «СельКооп» Сергей Скоморохов отметил, что несмотря на то, что в столице нет отдельного отраслевого департамента, тот уровень муниципальной поддержки, который существует в регионе на сегодняшний день вполне устраивает и фермеров, и отрасль в целом.

— Но это не значит, что потенциал региона использован полностью. — отмечает Скоморохов. — Если фермеры могли бы объединиться и сформулировать конкретный запрос на то, что им еще необходимо — ввели бы и дополнительные меры поддержки.

Минус московских фермеров заключается в том, что они не объединены, уверен эксперт.

Однако, политолог, экономист и председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук отмечает, что несмотря на то, что инфраструктура в Московском макро-регионе по производству и доставке сельхозпродукции до потребителя налажена и при дальнейшем планомерном развитии регион может обеспечить себя полностью даже при условии наступления форс-мажорных обстоятельств, надо работать над себестоимостью и «формированием» брэндов фермерских хозяйств.

— Надо искать новые цены и новые брэнды, — подчеркивает Трофимчук.

Скоморохов также отмечает, что крайне немаловажно, чтобы каждый производитель имел «свое имя» на рынке.

— Откуда наш потребитель может узнать о фермерских хозяйствах, которые есть на его локальном рынке? На зарубежных рынках почти у всех кооперативов — объединений фермеров — есть узнаваемые «имена», которые они берегут, как и свой статус производителя той или иной продукции.

Однако, есть у фермеров столичного региона и другие — более значительные проблемы. Кстати, ничем не отличающиеся от тех, что касаются товаропроизводителей из регионов.

— Надпись «фермерский» сегодня может быть нанесена абсолютно на любой продукт, и законодательно это никак не регулируется. Никто не имеет права требовать никаких подтверждающих документов, — с сожалением отмечает Скоморохов. — Пока сам производитель чем-то не выделит свой товар, а рядом будут стоять люди с надписью «фермерский», фактически, предлагающие продукты массового производства — они будут составлять конкуренцию по цене и ставить фермера в невыгодные условия.

Однако, бояться за качество московской сельхозпродукции не стоит — независимо от того, в каких объемах она производится. Основные позиции по безопасности у «фермерки» такие же, как и у товаров масс-маркета. Контролируют продукцию, прежде всего, ветеринарные службы. Для того, чтобы обеспечить безопасность, существует определенный регламент.

— Раз в полгода у моих коров берут анализ: на бруцеллез, туберкулез, лейкоз и так далее. Кстати, бесплатно. Раз в полгода также делаются прививки от опасных для человека болезней. И еженедельно берутся анализы на мастит. — поясняет Бурков. — Кроме того, на ярмарках в Москве также осуществляется жесткий ветеринарный контроль качества.

Подводя итоги, эксперты выразили надежду на то, что если фермерство в пределах Новой Москвы и Подмосковья будет развиваться, это не только позволит поддержать разнообразие еды на столах у москвичей, но и поможет региону стать передовым, если не по объемам производства сельхозпродукции, то уж точно, по внедрению передового отечественного и зарубежного научного опыта в аграрном секторе.