В посольстве рассказали об условиях содержания летчика Ярошенко

Посольство России США направило в Госдеп ноту с требованием принять меры для улучшения условий содержания российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.

"В контактах с американскими властями настаиваем на возвращении российского гражданина на Родину по гуманитарным основаниям", — добавили в посольстве.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора с представителями посольства России Ярошенко отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Ярошенко рассказал уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой о пытках над ним в США.