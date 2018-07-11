Ещё
В посольстве рассказали об условиях содержания летчика Ярошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В посольстве рассказали об условиях содержания летчика Ярошенко 

Газета.Ru 11 июля 2018
Посольство России в США направило в Госдеп ноту с требованием принять меры для улучшения условий содержания российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.
"В контактах с американскими властями настаиваем на возвращении российского гражданина на Родину по гуманитарным основаниям", — добавили в посольстве.
Как отмечается, в ходе телефонного разговора с представителями посольства России Ярошенко отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что Ярошенко рассказал уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой о пытках над ним в США.
Газета.Ru: последние новости
Посольство России в Лондоне прокомментировало инцидент в Эймсбери В Москве ждут роста числа резидентов инновационных кластеров SSJ100 аварийно сел в подмосковном Раменском
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками309
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала75
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
В Солсбери произошел новый инцидент
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение