Чиновников ждёт чистка

Общественную дискуссию вокруг пенсионной реформы, повышения НДС, тарифов ЖКХ и других инициатив правительства можно описать фразой «чиновники дерут три шкуры с простого народа». Именно так воспринимается большинством пакет инициатив власти, бьющий по кошелькам и привычному укладу жизни «обычных россиян». Однако новости об арестах и уголовных делах в отношении чиновников, регулярно появляющиеся на лентах агентств, говорят о том, что и у «панов чубы трещат».

«Страшилки» о возвращении 37-го года, как правило, звучат от несистемных оппозиционеров. Но реальных оснований для повторения событий той эпохи нет. Происходящее больше напоминает короткий период правления Юрия Андропова , который начал «закручивать гайки» для повышения эффективности экономики. Борьба с коррупцией при Андропове отличалась от практики, сложившейся при Брежневе. В андроповский период высокопоставленные чиновники лишились статуса «неприкосновенных». Под прицелом чекистов мог оказаться любой руководитель за исключением членов Политбюро. Юрий Андропов не проводил таких массовых и жёстких чисток, как Сталин, но следовал принципу, который в своё время сформулировал вождь: «Невиновных нет. Есть необвинённые».

Одновременно с зачисткой партийного и государственного аппаратов, Андропов усилил меры по борьбе с прогулами и опозданиями на работу. В рабочее время устраивались облавы на улицах, в кинотеатрах и других общественных местах. Эти меры должны были, по задумке генсека, повысить трудовую дисциплину и ускорить экономический рост.

Ужесточение внутренней политики проходило на фоне резкого обострения отношений с США . Именно при Андропове Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». На новом витке противостояния с американцами советской экономике требовались «прорывы», повышение производительности труда, темпов экономического роста.

Очень напоминает то, что происходит в России в наше время. И это не случайное явление. Президент Владимир Путин является выходцем из КГБ и рекрутировал во власть многих представителей спецслужб. «Силовики» занимают руководящие должности на всех этажах «вертикали власти», в госкорпорациях, в частном секторе. Как гласит другой афоризм Сталина: «Кадры решают всё».

kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

Для поколения «чекистов», к которым принадлежит Владимир Путин, Юрий Андропов является очень уважаемой фигурой. Это вполне объяснимо. В долгой аппаратной борьбе председатель КГБ Андропов смог обыграть конкурентов и занять высший пост в стране. До него руководителям спецслужб это не удавалось. Компартия стремилась не допустить чрезмерного усиления ведомства.

В современной политической конструкции ФСБ выполняет многие политические функции. Через механизм уголовных дел и «посадок» федеральная и региональная элиты держатся в постоянном «тонусе». И, судя по оформившимся тенденциям, маховик «чисток» будет раскручиваться ещё сильнее.

Ротация элит необходима при любом государственнном строе. В противном случае коррупция и клановость разрастутся до таких размеров, что поглотят само государство. Существует всего два способа ротации элит — через систему конкурентных выборов и с помощью «чисток» госаппарата силовыми методами. В России публичная политика практически отсутствует. Выборы превратились в формальную процедуру. Механизмы ротации через выборы и конкурентную борьбу в публичном пространстве отключены. Остаётся знакомый и хорошо апробированный метод «чисток». В ситуации роста конфликтности на международной арене и провозглашённого президентом курса на «прорывы» в экономическом развитии, инновациях, росте уровне жизни требуется мобилизовать на «подвиги» как чиновников, так и всё трудоспособное население.