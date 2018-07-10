Чиновников ждёт чистка 

Общественную дискуссию вокруг пенсионной реформы, повышения НДС, тарифов ЖКХ и других инициатив правительства можно описать фразой «чиновники дерут три шкуры с простого народа». Именно так воспринимается большинством пакет инициатив власти, бьющий по кошелькам и привычному укладу жизни «обычных россиян». Однако новости об арестах и уголовных делах в отношении чиновников, регулярно появляющиеся на лентах агентств, говорят о том, что и у «панов чубы трещат».
Так, на днях в Махачкале были арестованы бывший первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев и племянник экс-президента региона Рамазана Абдулатипова Асхабали. В комментарии газете «Коммерсантъ» Рамазан Апбдулатипов заявил, что Асхабали всего лишь его однофамилец. Но журналисты выяснили, что Асхабали Абдулатипов является сыном старшего брата бывшего главы республики Абаса Абдулатипова. Такого рода «отречения» от родственников были весьма характерны для периода массовых репрессий. Неужели те времена возвращаются? В чём смысл активизации «чисток» в элитах?
«Страшилки» о возвращении 37-го года, как правило, звучат от несистемных оппозиционеров. Но реальных оснований для повторения событий той эпохи нет. Происходящее больше напоминает короткий период правления Юрия Андропова, который начал «закручивать гайки» для повышения эффективности экономики. Борьба с коррупцией при Андропове отличалась от практики, сложившейся при Брежневе. В андроповский период высокопоставленные чиновники лишились статуса «неприкосновенных». Под прицелом чекистов мог оказаться любой руководитель за исключением членов Политбюро. Юрий Андропов не проводил таких массовых и жёстких чисток, как Сталин, но следовал принципу, который в своё время сформулировал вождь: «Невиновных нет. Есть необвинённые».
ТАСС/Христофоров Валерий
Председатель КГБ СССР Юрий Андропов
Одновременно с зачисткой партийного и государственного аппаратов, Андропов усилил меры по борьбе с прогулами и опозданиями на работу. В рабочее время устраивались облавы на улицах, в кинотеатрах и других общественных местах. Эти меры должны были, по задумке генсека, повысить трудовую дисциплину и ускорить экономический рост.
Ужесточение внутренней политики проходило на фоне резкого обострения отношений с США. Именно при Андропове Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». На новом витке противостояния с американцами советской экономике требовались «прорывы», повышение производительности труда, темпов экономического роста.
Очень напоминает то, что происходит в России в наше время. И это не случайное явление. Президент Владимир Путин является выходцем из КГБ и рекрутировал во власть многих представителей спецслужб. «Силовики» занимают руководящие должности на всех этажах «вертикали власти», в госкорпорациях, в частном секторе. Как гласит другой афоризм Сталина: «Кадры решают всё».
kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин
Для поколения «чекистов», к которым принадлежит Владимир Путин, Юрий Андропов является очень уважаемой фигурой. Это вполне объяснимо. В долгой аппаратной борьбе председатель КГБ Андропов смог обыграть конкурентов и занять высший пост в стране. До него руководителям спецслужб это не удавалось. Компартия стремилась не допустить чрезмерного усиления ведомства.
В современной политической конструкции ФСБ выполняет многие политические функции. Через механизм уголовных дел и «посадок» федеральная и региональная элиты держатся в постоянном «тонусе». И, судя по оформившимся тенденциям, маховик «чисток» будет раскручиваться ещё сильнее.
Ротация элит необходима при любом государственнном строе. В противном случае коррупция и клановость разрастутся до таких размеров, что поглотят само государство. Существует всего два способа ротации элит — через систему конкурентных выборов и с помощью «чисток» госаппарата силовыми методами. В России публичная политика практически отсутствует. Выборы превратились в формальную процедуру. Механизмы ротации через выборы и конкурентную борьбу в публичном пространстве отключены. Остаётся знакомый и хорошо апробированный метод «чисток». В ситуации роста конфликтности на международной арене и провозглашённого президентом курса на «прорывы» в экономическом развитии, инновациях, росте уровне жизни требуется мобилизовать на «подвиги» как чиновников, так и всё трудоспособное население.