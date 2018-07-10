Как поляки расправлялись с евреями в Едвабне

10 июля 1941 года в деревне Едвабна, до 1939 года принадлежавшей Польше , а потом отошедшей СССР и ставшей частью Белорусской ССР, начался еврейский погром. Красная Армия отступала, в Едвабну вошли немцы, но своих еврейских соседей поляки, жившие в деревне, убивали без их помощи. Перед смертью людей мучили — выкалывали глаза, забивали их палками с гвоздями. Потом отрубали головы и вспарывали животы. Когда обречённых гнали к выкопанному для них рву, рядом играл оркестр — чтобы не были слышны крики. Полторы тысячи человек их соседи загнали в овин и сожгли заживо.

В 2000-2004 годах в Польше проходило расследование. Те, кто им занимался, в несколько раз занизили число жертв, в остальном же они признали правоту американского историка Гросса, который рассказал о Едвабне. Подобное происходило по всей Польше: в Щучине поляки истребляли евреев в гетто, устраивая налёты. Перед этим погром едва не состоялся в Вильно, переданном Литве и вместе с ней доставшемся Советскому Союзу. Местные поляки начали громить еврейские магазины, но один из лидеров еврейской общины — отец советской писательницы Александры Бруштейн — успел добраться до места дислокации войск РККА. В город вошли танки, погром прекратился.

Евреев убивали в областях, отторгнутых от Польши согласно пакту Молотова-Риббентропа. Среди еврейской молодёжи было немало сотрудничавших с новой властью, но поляки убивали и тех, кто не имел к ней отношения, и там, где Красной Армии не видели. Погромы продолжились и после войны, самые крупные прошли в Кельце и Кракове : там убивали и бывших узников концлагерей, и бывших партизан, в этом принимали участие польские военные и милиция. Погромщики кричали: «Смерть евреям!», «Завершим работу Гитлера!».

wikipedia.org/public domain

Группа еврейских детей с учителями, Едвабна 1938

Позже некоторые польские историки пытались представить польские погромы провокацией НКВД, но эта версия подтверждения не нашла. В начале Второй Мировой поляки убивали не только евреев, но и местных немцев. Количество жертв в Быдгоще, Шулитце и городках вокруг Позена колеблется от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен, — в зависимости от того, говорила об этом нацистская пропаганда или польские историки. Зверства были сопоставимы с тем, что происходило в Едвабне. Что же произошло с поляками?

Причиной послевоенных погромов нередко становились якобы убитые евреями дети — тут видна параллель с российским «делом Бейлиса». Это часто было провокациями, организаторов которых так и не нашли, порой такие слухи возникали сами собой. Они были зеркальным отражением того, что происходило в Средневековье: тогда ложь об убитых евреями детях тоже становилась причиной массовых убийств. Папа Николай V опроверг её в 1447 году в специальной булле, но та не помогла: для того, чтобы в этом убедиться, достаточно войти в интернет и набрать в поисковой строке «евреи-детоубийцы». А в предвоенной и послевоенной Польше евреи были идеальным воплощением чужака, врага, изувера — их ненавидели веками. Как только не стало закона, наружу вышли тёмные, ужасные страсти и начала литься кровь.

wikimedia.org/cc 4.0/Aw58

Памятник жертвам погрома в деревне Едвабна

Возможно, сыграло свою роль и то, что Польша долго была разделена между соседями: когда государство снова рухнуло, оскорблённое национальное чувство проявило себя очень страшно. Гестаповцы поощряли погромщиков, а вермахт, случалось, их и унимал.

Бытовой антисемитизм в гитлеровской Германии был не слишком развит: советского разведчика Гуревича-Кента поразило, что с людьми с жёлтыми звёздами на одежде на немецких улицах и в немецких учреждениях обращаются уважительно. (А. М. Гуревич «Разведка — это не игра. Мемуары советского резидента Кента», СПб ., 2007). В Германии евреев убивали по приказу, а в Польше — по велению души, не считаясь с целесообразностью. В Едвабне гестаповцы предложили погромщикам оставить в живых евреев — хороших ремесленников, но им ответили, что хорошие ремесленники есть и среди поляков.

Перед Второй мировой Польша была многонациональным государством — национальные меньшинства составляли 35% населения. Сейчас это практически мононациональная страна. Тут сказался и перенос границ, и обмен населением с Белоруссией Украиной , и послевоенная депортация немцев из западных воеводств, во время которой погибло множество людей. Но было важно и другое.