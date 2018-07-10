Boeing в I полугодии увеличил поставки коммерческих самолетов на 7,4%

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Поставки коммерческих самолетов американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2018 года увеличились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 378 единиц, говорится в релизе компании.

Поставки модели Boeing 737 выросли с 236 до 269 единиц, Boeing 777 — снизились с 42 до 25 штук, Boeing 787 — увеличились с 65 до 72 единиц.

По итогам второго квартала Boeing поставил 194 коммерческих самолета, что на 6% больше в годовом выражении. Поставки модели Boeing 737 выросли со 123 до 137 единиц, Boeing 777 — уменьшились с 21 до 13 штук, а Boeing 787 — увеличились с 33 до 38 единиц.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек.