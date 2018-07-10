А говорили, что он ищет другую девушку: Эд Вествик и Джессика Серфати отдыхают в Мексике

Эд Вествик (31), звезда сериала «Сплетница», уже больше года встречается с моделью Джессикой Серфати (27). В июне прошлого года их застали на пляже Рио-де-Жанейро , и с тех пор парочка часто радует поклонников совместными фотографиями в Instagram. Джессика даже не отвернулась от Эда, когда его обвиняли в изнасилованиях в ноябре 2017-го.

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Напомним, тогда против него выдвинули обвинения четыре девушки: Кристина Коэн , Орели Уинн, Рэйчел Эк и Хейли Фридман. Актер все отрицал, но, как оказалось, с марта он находится под следствием.

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А недавно у него, кажется, наметились проблемы еще и на личном фронте! Вествика заметили в приложении для знакомств Raya: там он представился жителем Лондона, опубликовал несколько фотографий и оставил ссылку на Instagram. Фанаты забили тревогу — а как же Джессика?

Но теперь, судя по всему, они могут успокоиться: модель опубликовала новое фото с Эдом, и кажется, что это не просто очередная милая фотокарточка, а ответ Серфати на недавние новости. Надеемся, что у пары все хорошо!

https://www.instagram.com/p/BlDLN6zH6Xv/?hl=ru&taken-by=jessicamichel

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/a-govorili-chto-on-ishhet-druguyu-devushku-ed-vestvik-i-dzhessika-serfati-otdyhayut-v-meksike/