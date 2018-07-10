Российско-американский акселератор Starta инвестирует почти $3 млн в 23 стартапа 

В целом акселератор рассмотрел тысячу заявок от стартапов из Восточной Европы или с основателями из стран этого региона. В новый набор прошли:
DigitalShark (Грузия) — B2B-продукты в сфере кибербезопасности;
100andMore Corporation (США-Россия) — мобильное приложение для нетворкинга на мероприятиях;
NWP Solution (Россия) — маркетплейс медицинских услуг и данных на основе блокчейна;
VideoCV.io (Эстония) — платформа для рекрутинга на основе видеоинтервью;
BringMeGift (Swopex Group Inc., Беларусь) — маркетплейс для путешественников и локальных компаний с товарами и услугами со специальными акциями от местных поставщиков;
Giglob (Россия) — онлайн-биржа недвижимости на основе блокчейна;
Mr. Booster (Украина) — маркетинговый сервис для e-commerce на основе системы рекомендаций пользователей;
Wallkit (Украина) — система управления платным контентом для издателей;
Kryptaxe (Россия) — система защиты от взлома в социальных сетях, электронной почте и других сервисах;
Effa (Украина) — экологичная зубная щетка из бумаги для замены одноразовых пластиковых аналогов в гостиницах и аэропортах;
FastBuy (Беларусь) — мобильный сервис для автоматизации розничных магазинов;
The Beerbet (Беларусь) — приложение для ставок на спортивные игры для выигрыша скидок на еду и напитки в спортбарах;
Activechat (Украина) — платформа создания чат-ботов для онлайн-бизнеса;
Archeads (Россия) — облачный сервис для создания архитектурных/дизайн проектов в офисах;
TuSion (Россия) — сервис для тренировки и улучшения когнитивных способностей при помощи онлайн-игр и носимых устройств для анализа мозговой активности;
Esupl (Беларусь) — облачная CRM-система для автоматизации и оптимизации закупок компаний сферы HoReCa;
Getlooky (Россия) — платформа поиска коммерческой недвижимости с использованием робота-брокера, распознающего речь;
PandaMoney (Россия) — обучающий мобильный банк для детей;
Noplag (Украина) — сервис для поиска плагиата для вузов, владельцев сайтов и других клиентов;
Cognitive Talent Solutions (Словакия) — ИИ-система для визуализации и анализа неформальных связей между сотрудниками, выявления неформальных лидеров и перепроектирования организации;
DealDep (Россия) — сервис для оформления партнерств и других деловых соглашений на основе блокчейна;
Test4startup (Россия) — сервис для стартапов по экспресс-анализу потенциального рынка на основе искусственного интеллекта и больших данных;
Propzie (США-Россия) — сервис для автоматизации управления краткосрочной арендой жилья через сервисы вроде Airbnb.
Все 23 компании пройдут 3,5-месячную программу, в ходе которой проверят свои бизнес-модели и продукты на американском рынке, оптимизируют маркетинг и продажи и пройдут культурную адаптацию с помощью менторов из американских компаний.
Программа стартует 6 августа и завершится днем презентаций в ноябре.
В целом программу Starta Accelerator, запущенную в 2015 году венчурной группой Starta Ventures, прошли уже 54 стартапа. Акселератор помогает проектам из России, Украины, Беларуси (реже — других стран Восточной Европы) выйти на американский рынок.