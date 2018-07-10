Российско-американский акселератор Starta инвестирует почти $3 млн в 23 стартапа

В целом акселератор рассмотрел тысячу заявок от стартапов из Восточной Европы или с основателями из стран этого региона. В новый набор прошли:

DigitalShark ( Грузия ) — B2B-продукты в сфере кибербезопасности;

100andMore Corporation (США-Россия) — мобильное приложение для нетворкинга на мероприятиях;

NWP Solution ( Россия ) — маркетплейс медицинских услуг и данных на основе блокчейна;

VideoCV.io ( Эстония ) — платформа для рекрутинга на основе видеоинтервью;

BringMeGift (Swopex Group Inc., Беларусь ) — маркетплейс для путешественников и локальных компаний с товарами и услугами со специальными акциями от местных поставщиков;

Giglob (Россия) — онлайн-биржа недвижимости на основе блокчейна;

Mr. Booster ( Украина ) — маркетинговый сервис для e-commerce на основе системы рекомендаций пользователей;

Wallkit (Украина) — система управления платным контентом для издателей;

Kryptaxe (Россия) — система защиты от взлома в социальных сетях, электронной почте и других сервисах;

Effa (Украина) — экологичная зубная щетка из бумаги для замены одноразовых пластиковых аналогов в гостиницах и аэропортах;

FastBuy (Беларусь) — мобильный сервис для автоматизации розничных магазинов;

The Beerbet (Беларусь) — приложение для ставок на спортивные игры для выигрыша скидок на еду и напитки в спортбарах;

Activechat (Украина) — платформа создания чат-ботов для онлайн-бизнеса;

Archeads (Россия) — облачный сервис для создания архитектурных/дизайн проектов в офисах;

TuSion (Россия) — сервис для тренировки и улучшения когнитивных способностей при помощи онлайн-игр и носимых устройств для анализа мозговой активности;

Esupl (Беларусь) — облачная CRM-система для автоматизации и оптимизации закупок компаний сферы HoReCa;

Getlooky (Россия) — платформа поиска коммерческой недвижимости с использованием робота-брокера, распознающего речь;

PandaMoney (Россия) — обучающий мобильный банк для детей;

Noplag (Украина) — сервис для поиска плагиата для вузов, владельцев сайтов и других клиентов;

Cognitive Talent Solutions ( Словакия ) — ИИ-система для визуализации и анализа неформальных связей между сотрудниками, выявления неформальных лидеров и перепроектирования организации;

DealDep (Россия) — сервис для оформления партнерств и других деловых соглашений на основе блокчейна;

Test4startup (Россия) — сервис для стартапов по экспресс-анализу потенциального рынка на основе искусственного интеллекта и больших данных;

Propzie (США-Россия) — сервис для автоматизации управления краткосрочной арендой жилья через сервисы вроде Airbnb.

Все 23 компании пройдут 3,5-месячную программу, в ходе которой проверят свои бизнес-модели и продукты на американском рынке, оптимизируют маркетинг и продажи и пройдут культурную адаптацию с помощью менторов из американских компаний.

Программа стартует 6 августа и завершится днем презентаций в ноябре.

В целом программу Starta Accelerator, запущенную в 2015 году венчурной группой Starta Ventures, прошли уже 54 стартапа. Акселератор помогает проектам из России, Украины, Беларуси (реже — других стран Восточной Европы) выйти на американский рынок.