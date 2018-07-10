Протест США против резолюции о пользе грудного вскармливания поразил чиновников ВОЗ

Сотни делегатов, собравшихся весной этого года в Женеве на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ожидали, что резолюция о пользе грудного вскармливания будет одобрена быстро и с легкостью.

Основываясь на многолетних исследованиях, авторы резолюции утверждают, что материнское молоко является самой здоровой пищей для младенцев и что страны должны стремиться ограничивать торговлю и рекламу заменителей грудного молока.

Однако внезапно делегация из США , очевидно, продвигавшая интересы производителей детского питания, пересмотрела свое отношение к резолюции.

Американские чиновники попытались смягчить эту резолюцию, убрав оттуда формулировку, призывающую правительства «защищать, продвигать и поддерживать грудное вскармливание», а также абзац, в котором авторы резолюции призывали политиков ограничить популяризацию таких продуктов питания, которые, по мнению экспертов, могут оказать негативное влияние на здоровье детей.

Когда у них не получилось этого добиться, они перешли к угрозам, как сообщили дипломаты и правительственные чиновники, принимавшие участие в дискуссиях. Эквадор , который планировал внести эту резолюцию, первым оказался под прицелом.

Американцы были прямолинейны: если Эквадор не откажется от этой резолюции, Вашингтон прибегнет к торговым санкциям и перестанет оказывать ему военную помощь. Правительство Эквадора быстро сдалось.

Об этом противостоянии вокруг резолюции рассказали более десятка участников дискуссии из нескольких стран, и многие из них попросили сохранить их имена в тайне, опасаясь возмездия со стороны США.

Авторам проекта резолюции пришлось искать другую страну, которая согласилась бы выдвинуть ее. Более десятка стран — большинство из них были бедными странами Африки и Латинской Америки — отказались это сделать, опасаясь ответных мер со стороны США, как сообщили чиновники из Уругвая Мексики и США.

«Мы были поражены, возмущены и опечалены», — сказала Пэтти Рандолл (Patti Rundall), директор британской инициативной группы Baby Milk Action, которая присутствовала на сессиях ассамблеи — высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения — с конца 1980-х годов.

«То, что произошло, по сути было шантажом: США взяли весь мир в заложники и попытались перечеркнуть почти 40 лет консенсуса в вопросе лучшего способа защиты младенческого и детского здоровья», — сказала она.

В конечном итоге усилия американцев ни к чему не привели. Россия вмешалась и согласилась внести этот проект резолюции — и американцы не стали ей угрожать.

Госдепартамент США отказался ответить на наши вопросы, сославшись на то, что он не имеет права обсуждать частные дипломатические беседы. Министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое взяло на себя ведущую роль в попытках изменить текст резолюции, объяснило свое решение оспорить формулировки, но добавило, что оно не имело никакого отношения к запугиванию Эквадора.

«Первоначальный проект резолюции устанавливал ненужные преграды для матерей, стремящихся обеспечить своих детей питанием, — написал представитель министерства в своем электронном письме. — Мы признаем, что не все женщины способны кормить грудью по самым разным причинам. У этих женщин должен быть выбор и доступ к альтернативам для поддержания здоровья их детей, и их нельзя клеймить позором за то, как они это делают». Этот представитель министерства попросил не называть его имени, чтобы он мог более свободно комментировать ситуацию.

Хотя на встрече в Женеве присутствовали лоббисты из индустрии детского питания, по словам правозащитников, нет никаких прямых доказательств того, что делегация США согласовывала с ними свою позицию. За последние несколько лет объемы продаж этой 70-миллиардной индустрии, в которой господствуют всего несколько американских и европейских компаний, уменьшились в развитых странах, поскольку сегодня все больше женщин делают выбор в пользу грудного вскармливания. По данным «Евромонитор» (Euromonitor), в 2018 году мировой объем продаж детского питания вырастет на 4%, и большая часть этого роста придется на развивающиеся страны.

Решимость, с которой администрация США противостояла проекту резолюции о пользе грудного вскармливания поразила чиновников сферы здравоохранения и иностранных дипломатов, которые отметили резкие перемены по сравнению с позицией администрации Обамы, долгое время поддерживавшей политику ВОЗ по популяризации грудного вскармливания.

По словам источников, во время дискуссий некоторые американские делегаты даже предложили США сократить их долю в финансировании ВОЗ. В прошлом году взнос Вашингтона составил 845 миллионов долларов, то есть около 15% от всего бюджета организации.

Эта конфронтация стала очередным примером готовности администрации Трампа встать на сторону корпоративных интересов в целом ряде вопросов, касающихся здравоохранения и защиты окружающей среды.

Во время переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле американцы настаивали на таких формулировках, которые ограничивали бы способность Канады , Мексики и США печатать предупреждения на упаковках нездоровой еды и сладких напитков, в чем убедились репортеры « Нью-Йорк Таймс » (New York Times), ознакомившись с этим проектом.

Во время той же сессии ассамблеи и Женеве, на которой обсуждалась резолюция по грудному вскармливанию, США удалось удалить формулировки в поддержку введения налогов на газированные напитки из документа, который адресован странам, пытающимся справиться со стремительным ростом количества людей, страдающих ожирением.

Американцы также попробовали, хотя и безрезультатно, воспрепятствовать попыткам ВОЗ помочь бедным странам получить доступ к жизненно важным лекарствам. Поддерживая фармацевтическую индустрию, Вашингтон долгое время противился призывам внести изменения в законы о патентах, чтобы увеличить степень доступности лекарств в странах развивающегося мира, но, по словам экспертов, администрация Трампа еще больше усилила сопротивление подобным инициативам.

Действия американской делегации в Женеве вписываются в тактику администрации, которая перечеркивает альянсы и давно закрепившиеся практики в рамках самых разных международных организаций, от Парижского соглашения по климату до иранского ядерного соглашения.

Илона Кикбуш (Ilona Kickbusch), директор Центра глобального здравоохранения при Женевском институте международных отношений и развития, отметила, что многие эксперты все больше опасаются, что администрация Трампа может нанести серьезный вред таким институтам, как ВОЗ, которые сыграли ключевую роль в борьбе с такими эпидемиями, как вирус Эбола, и с ростом уровня смертности от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в развивающихся странах.

«Это заставляет нервничать всех, потому что, если мы не можем договориться о многосторонности в области здравоохранения, тогда о какой многосторонности мы вообще можем договориться?» — сказала г-жа Кикбуш.

По словам одного российского делегата, решение внести резолюцию о пользе грудного вскармливания было делом принципа.

«Мы не собирались занимать героическую позицию. Мы просто понимали, что очень неверно со стороны большой страны давить на очень маленькие страны, особенно в вопросе, который чрезвычайно важен для всего мира», — сказал этот делегат, попросивший не называть его имени, потому что у него нет разрешения говорить с прессой.

По его словам, США не давили на Россию, пытаясь заставить ее отступить. Но члены американской делегации пытались «дожать» других участников ассамблеи посредством официальных процедур и маневров в ходе ряда встреч, которые растянулись на два дня — неожиданно долгий период по меркам ассамблеи.

В итоге попытки США по большей части не увенчались успехом. В итоговом проекте резолюции была сохранена большая часть формулировок, хотя США все же удалось удалить из нее абзац, в котором содержался обращенный к ВОЗ призыв обеспечить техническую поддержку тем странам, которые стремятся сдержать «неподобающее продвижение питания для младенцев и детей младшего возраста».

США также настояли на том, чтобы словосочетание «научно доказано» сопровождало все ссылки на традиционные инициативы по продвижению грудного вскармливания, которые критики часто называют заговором, призванным сорвать реализацию программ, которые обеспечивают родителей поддержкой и консультациями в области питания детей.

Элизабет Стеркен (Elisabeth Sterken), директор Коалиции действий в области детского питания (Infant Feeding Action Coalition) в Канаде, сказала, что 40 лет исследований позволили доказать значимость грудного молока, которое обеспечивает детей ценными питательными веществами, а также гормонами и антителами, которые защищают младенцев от инфекционных заболеваний.

Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году, всеобщее грудное вскармливание позволит ежегодно предотвратить 800 тысяч детских смертей по всему миру и сэкономить до 300 миллиардов долларов.

Ученые не любят проводить исследования с применением двойного слепого метода, в рамках которых одна группа детей получала бы грудное молоко, а другая — заменители грудного молока. «Такого рода исследования с „научно доказанными результатами“ были бы неприемлемыми с этической и моральной точки зрения», — объяснила г-жа Стеркен.

Чикагская компания «Эбботт лэбораториз» (Abbott Laboratories), которая является одним из крупнейших игроков на 70-миллиардном рынке детского питания, отказалась прокомментировать ситуацию.

«Нестле» (Nestlé0, швейцарская компания-производитель детского питания, которая производит и продает массу своей продукции в США, попыталась дистанцироваться от угроз в адрес Эквадора и заявила, что компания продолжит придерживаться международного кодекса в области рекламы и продажи заменителей грудного молока, который призывает правительства регулировать некорректное продвижение таких продуктов и поощрять грудное вскармливание.

Как сообщили чиновники эквадорского правительства, посол США в этой стране Тодд Чапман (Todd C. Chapman) намекнул во время встречи с чиновниками в столице Эквадора Кито, что помимо введения торговых санкций администрация Трампа может также лишить эту страну военной поддержки, которую она оказывает на севере Эквадора, где периодически возникают конфликты, инициатором которых становится соседняя Колумбия

Посольство США в Кито отказалось организовать интервью с г-ном Чапманом.

«Мы были шокированы, потому что не понимали, как такой незначительный вопрос, как грудное вскармливание, мог спровоцировать такую резкую реакцию», — сказал один чиновник правительства Эквадора, который попросил не называть его имени, опасаясь потерять работу.