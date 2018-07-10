Стаж сотрудников наркоконтроля учтут при переводе в МВД

При переводе служащих из органов наркоконтроля в органы внутренних дел будут учитывать стаж каждого сотрудника в целях сохранения пенсии за выслугу лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник.

Законопроектом предлагается засчитывать стаж сотрудников органов наркоконтроля, принятых на службу в органы внутренних дел в порядке перевода из упразднённых органов, в период с момента увольнения в связи с переводом в другой госорган до принятия на службу в органы внутренних дел в целях сохранения пенсии за выслугу лет. Также предлагается учесть указанный период при сохранении расчётных периодов и сроков предоставления основных отпусков.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубарев , представляя законопроект, отметил, что в настоящее время у сотрудников упразднённых органов наркоконтроля выпадает из стажа службы период ожидания принятия решения о приёме их на службу в органы внутренних дел, что вызывает многочисленные жалобы и обращения, а также судебные иски.

«В этой связи Конституционный суд России встал на сторону таких сотрудников, обязав Правительство устранить эту несправедливость», — сказал он.

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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов добавил, что в настоящее время российское законодательство не регулирует учёт периода ожидания сотрудников органов наркоконтроля, а также принятие решения о приёме на службу в органы внутренних дел при исчислении службы.