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Отсутствие счета-фактуры — не повод для отказа в вычете НДС
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Отсутствие счета-фактуры — не повод для отказа в вычете НДС 

Время бухгалтера 9 часов назад
По результатам камеральной проверки НДС-декларации компании отказали в вычете НДС. Причина — отсутствует счет-фактура на спорную сумму. Компания не согласилась с решением инспекции, и обратилась в управление службы, где поддержали позицию ИФНС.
Отстаивать свою правоту фирме пришлось в суде. Причем судьи первой инстанции встали на сторону налоговой, решив, что отсутствие счета-фактуры не дает налогоплательщику право на вычет налога.
Однако апелляция, а за ней и кассация не формально подошли к принятию решения. Арбитры выяснили, что истец приобрел недвижимость у унитарного предприятия на сумму 30 млн рублей, около пяти из которой составлял налог. В подтверждение сделки покупатель предоставил договор купли-продажи объекта, акт приема-передачи, свидетельства о праве собственности на недвижимость, дополнительный лист книги покупок за спорный период.
На требование ИФНС компания пояснила, что она неоднократно обращалась к поставщику с просьбой предоставить ей указанный документ, но всякий раз получала отказ. В рамках проведения камералки было установлено, что предприятие-поставщик было реорганизовано. Правопреемник выставил счет-фактуру, однако в документе отсутствовали подписи гендира и главбуха реорганизуемого юрлица.
Суд решил, что истец имеет право на налоговый вычет. Представленные документы подтверждают реальность сделки и содержат достоверную информацию, а также дают возможность налоговикам проверить обоснованность вычетов и идентифицировать продавца.
Кроме того, арбитры установили, что отказ контрагента в выдаче счета-фактуры послужил поводом для обращения покупателя в суд, который обязал правопреемника продавца выдать спорный документ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.05.2018 № Ф03-1719/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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