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В Москве появится «небольшая кольцевая автодорога»
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В Москве появится «небольшая кольцевая автодорога» 

Авторамблер 11 июля 2018
Фото: Авторамблер
До конца лета будет запущено движение по новому участку северо-восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, который называют «небольшой кольцевой автодорогой».
Первые автомобили смогут проехать по дороге уже в августе, заявил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Новый участок Аксенов назвал «небольшой кольцевой автодорогой», который позволит почти на треть увеличить поток машин.
"Каждый участок от Щелковского до Открытого шоссе будет небольшой кольцевой дорогой. Получается восьмерка, которая обеспечивает подъезд ко всем микрорайонам Восточного округа", — пояснил он.
Следом за участком от Щелковского до Открытого шоссе будет сдан отрезок от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы. Согласно планам, это произойдет до конца 2018 года. Движение на новой дороге будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону.
Предполагается, что северо-восточная хорда обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр Москвы, ТТК, МКАД и вылетные магистрали.
Фото: mos.ru
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