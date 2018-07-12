Французского министра культуры лишили части полномочий

В правительственной газете Journal officiel был опубликован декрет, по которому министра лишили полномочий в отношении «Национального книжного центра», а из него финансируются разного рода издательские проекты, запретили заниматься, как сказано в документе, «экономическим регулированием литературного книгопечатания», а также иметь какие-либо связи с издательским домом Actes Sud.

Отметим, что под документом стоит подпись премьер-министра Эдуара Филиппа, который берет на себя исполнение этих функций, естественно, исключая контакты с упомянутым издательством. Именно оно, уточним, стало источником нынешних проблем главы французского минкульта.

Дело в том, что до того, как президент Эмманюэль Макрон в мае прошлого года предложил Франсуазе Ниссен занять высокий пост, она владела и руководила этим самым издательством Actes Sud, входящим в десятку крупнейших в стране и основанным ее отцом лет 40 назад. Перебравшись из Арля, что на юге Франции , в Париж, мадам Ниссен, как полагается при переходе на госслужбу, вышла из административного совета частного издательства.

Тем не менее, вскоре попала на заметку людям из Высшего совета по прозрачности политической жизни, который был создан для того, чтобы «просвечивать» всех, кто оказывается в верхних эшелонах власти. «Контролеры прозрачности» с присущей им дотошностью изучили представленные министром документы, объяснения и пришли к выводу, что, учитывая прежнюю деятельность мадам Ниссен, конфликт интересов вполне реален. Ведь в прошлом издательство получало немалые субсидии, в частности, из «Национального книжного центра» для оплаты переводов книг зарубежных авторов, создания информационного обеспечения.

Помимо этого в Высшем совете обратили внимание на то, что в руководстве издательства Actes Sud остались ближайшие родственники министра — муж и ее взрослые дети, что также вызывает вполне определенные вопросы. Какие прочие документы содержались в служебной записке, адресованной на имя Эдуара Филиппа, трудно сказать. Однако первые оргвыводы уже сделаны, и пока неизвестно, что может за ними последовать. В любом случае, как дала понять парижская газета Figaro, кресло под министром закачалось.

Если будущее мадам Ниссен туманно, в скандальной истории Жан-Жака Урвуа, занимавшего пост министра юстиции в правительстве социалистов в 2016 году и в начале 2017-го, наступила полная определенность. На него заведено уголовное дело, и его будет рассматривать суд Французской республики, который занимается исками исключительно против бывших и действующих членов правительства.

Это дело связано с тем, что, используя свое служебное положение, Жан-Жак Урвуа более года назад «слил» закрытую информацию своему приятелю депутату Национального собрания Тьерри Солеру, которого подозревали в уходе от налогов и отмывании средств, полученных в результате противоправных действий. В перспективе этот «конфликт интересов» может обернуться для экс-министра реальным тюремным сроком.